Het had weinig gescheeld of de Nederlandse ploegenachtervolging bij de vrouwen was al uitgeschakeld in de strijd om goud. In de halve eindstrijd werd er nipt afgerekend van Japan. De analisten van de NOS hebben met spanning toegekeken hoe het bijna misging.

Slechts elf honderdsten zat er tussen de winnende tijd van Nederland en concurrent Japan. Dat zorgde voor veel spanning in de schaatshal in Milaan. Maar hoe dan ook mag Nederland later op dinsdag strijden om de gouden medaille tegen Canada.

'Erg spannend'

"Het was heel erg spannend", zo liet Irene Schouten weten na afloop van de halve finale. "Normaal gesproken is Japan sneller op het begin, maar vandaag waren ze juist niet zo snel. Daardoor werd ik zelfs best wel zenuwachtig." Japan lag lang voor op Nederland, maar zagen Beune, Groenewoud en Rijpma-de Jong vlak voor tijd langszij komen.

"Het was billenknijpen. Echt een hele spannende race", aldus Ireen Wüst. "Gelukkig zat Nederland uiteindelijk aan de goede kant van de race. De Japanse dames reden met nog één ronde te gaan in het groen, maar gelukkig had Japan een slechte finish en Nederland juist een goede."

Vingertje van Ritsma

Het leek erop dat de Nederlandse schaatsters via bondscoach Rintje Ritsma moesten vernemen dat het harder moest. "Toen Joy Beune het vingertje van Ritsma zag, gingen ze harder rijden", viel Wüst op. "Maar dit moet straks wel beter." "Nederland reed heel vlak, terwijl bij Japan de rondetijden altijd omhoog gaan", zag ook Schouten.

"Nederland reed wel beter dan in de kwartfinale. Alleen de tijd viel een beetje tegen", aldus de drievoudig olympisch kampioen van Peking. Ook Erben Wennemars is het daarmee eens. "Het kwam echt aan op de laatste 200 meter. Alles moest er toen uit. Ongelooflijk hoe spannend het was."

Herstel

Nederland heeft ongeveer anderhalf uur om te herstellen voor de finale begint. "Op dit moment kun je niet veel doen, alleen goed uitrusten", zo legt Wüst uit. "Het zag er beter uit dan in de tijdrit. Nu is het vooral krachten sparen om no guts no glory voor goud te gaan."

Finale

Over de finale zijn de analisten positief gestemd. "Ze moeten zich vooral focussen op hun taak. Dan kan alles nog gebeuren", zo stelt Schouten. Wennemars gaat zelfs nog verder. "Op papier is Nederland de topfavoriet. Maar in de finale moet het sneller, want 2.55 is denk ik niet genoeg", zo besluit Wennemars.