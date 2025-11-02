De NK afstanden waren voor de topschaatsers niet alleen belangrijk vanwege de nationale titels, maar ook doordat er tickets voor de eerste World Cups van het seizoen te verdienen waren. Het toernooi werd afgesloten met de massastarts en die hebben in de schaatswereld een aparte status. Dat wringt bij ex-topschaatssters Ireen Wüst en ook Mark Tuitert vraagt zich af of dat wel goed is.

Al voordat de massastart begon, was duidelijk dat Wüst, die namens de NOS aanwezig was bij de NK afstanden, haar twijfels heeft bij het onderdeel: "Dit is niet mijn favoriete onderdeel." Collega-analist Mark Tuitert vindt het juist mooi om naar te kijken, maar na de race bleek dat ook hij een bepaald aspect van de massastart wat merkwaardig vindt.

De toprijders moesten in Thialf op de individuele afstanden in vorm zijn om zich te plaatsen voor de World Cups, maar bij de massastart ligt dat anders. Daar bepaalt bondscoach Rintje Ritsma welke twee rijders mee mogen doen. Hij koos afgelopen jaar meestal voor Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma en het lijkt waarschijnlijk dat hij hen ook zal aanwijzen voor de World Cups en later ook de Olympische Winterspelen.

'Het is frappant'

Hoolwerf werd in Thialf zondag afgetroefd door teamgenoot Jorian ten Cate, maar dat heeft waarschijnlijk geen gevolgen. Tuitert vindt dat ook vreemd: "Het is frappant dat alle langebaanschaatsers hier op leven en dood met elkaar vechten om zich te plaatsen, ze in topvorm zijn en hij zegt 'ik ben dit weekend eigenlijk niet in vorm'. Dat is wel bijzonder van die massastart. Je hebt Marijke Groenewoud bij de vrouwen en Bart Hoolwerf bij de mannen die weten dat ze worden aangewezen. Of dat altijd goed is, weet ik niet. Je moet scherp zijn."

Wüst geeft aan dat zij zich daar volledig in kan vinden: "Heel vaak worden die plekken al voor het OKT ingevuld en die mensen weten al dat ze naar de Spelen gaan. Al die langebaners moeten met het mes tussen de tanden in bloedvorm zijn om überhaupt een kans te maken. Bart weet eigenlijk al voor het seizoen dat hij naar Milaan gaat en als hij mazzel heeft mag hij ook nog een individuele afstand rijden."

"Jouw langebaanhart doet een beetje pijn", reageert Tuitert tegen Wüst. Dat kan de voormalig kampioene alleen maar bevestigen: "Ja, daarom heb ik daar een beetje moeite mee."

Andere oplossing ligt niet voor de hand

Toch ziet ook Wüst geen andere oplossing. "Dat kan niet", is ze stellig. Tuitert sluit zich daarbij aan: "Het gaat over gouden medailles en Hoolwerf heeft de World Cup gewonnen. Hij laat het wel zien dus in die zin dwingt hij het zelf ook af."

Test

De massastart ligt overigens ook bij schaatsunie ISU onder vuur. Zij vinden dat de wedstrijden vaak niet spectaculair zijn en willen daar een oplossing voor vinden. Onlangs werd er daarom getest met een afvalrace. In de Nederlandse schaatswereld kwam daar echter heel veel kritiek op.

