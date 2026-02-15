Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt verzekerden zich met de ploegenachtervolging van een langer verblijf op de Spelen. Over de invulling van de selectie was de afgelopen dagen veel te doen. Het drietal leek daar echter geen last van te hebben en kwalificeerde zich stoïcijns voor de halve finale.

Vooraf was er veel gedoe rondom de invulling van de ploeg. Lang dacht Stijn van de Bunt zeker te zijn van een plek, maar bondscoach Rintje Ritsma liet via de media weten dat het af zou hangen van de 10 kilometer. Toen die afstand was gereden, werd er alsnog voor de 21-jarige Van de Bunt gekozen. "Ook had ik op het eind last aan mijn longen."

Debuut

Hij maakte zijn officiële debuut in een seniorenwedstrijd bij de ploegenachtervolging. "Het was mijn eerste keer dus was het wel even wennen. Na afloop voelde ik dat mijn benen echt op springen stonden", zo lichtte hij na afloop toe in de mixed zone.

Vierde tijd

De Nederlandse mannen moesten bij de vier snelste tijden zitten om zich te plaatsen voor de halve finale. Dat lukte nipt. Het drietal won in de laatste rit het directe duel met Frankrijk en schaatste uiteindelijk de vierde tijd (3.41.85). Dat lag volgens Marcel Bosker, die speciaal voor de achtervolging werd geselecteerd voor de Spelen, vooral aan de start. "Ik knalde er misschien iets te hard in. Maar we wilden vooraf voor de snelste tijd gaan", aldus Bosker. "Dat bleek toch nog iets zwaarder te zijn dan vooraf gedacht."

De nieuwe samenstelling zorgde ervoor dat er wel nog wat kleine onwennigheden waren. "Tuurlijk maakten we wat kleine schoondheidsfoutjes", zo analyseert Bosker. "Als je een rit helemaal vlekkeloos rijdt, ben je ook sneller. Vooral het ingaan van de bochten kan beter en we moeten elkaar iets beter duwen."

De overwinning ging verrassend genoeg naar Italië dat topfavoriet Amerika versloeg. Daardoor treft Nederland het gastland in de halve finale, tot grote verbazing van Chris Huizinga. "De grootste verrassing is toch wel dat Amerika er door heen is gezakt. Normaal hebben ze twee seconden voorsprong op de rest en nu verliezen ze met bijna twee tellen", zo stelt Huizinga. "Maar ik kijk erg uit naar het duel met Italië. Dat wordt een strijd op de baan, maar ook op de tribune. Nu gaan we op naar maandag."

Tim Prins

Ook voor aanvang van de Spelen was er veel commotie rondom de achtervolging. Marcel Bosker werd speciaal voor dat onderdeel geselecteerd. Dat ging ten koste van Tim Prins, die zich via het OKT eigenlijk wel had geplaatst voor de 1500 meter. "Dat zorgde niet per se voor extra druk. Druk is ook hoe groot je iets maakt, maar ik houd me daar zelf niet zo mee bezig", zo stelt Bosker daar zelf over.

Met welke formatie Nederland verschijnt in die halve finale is nog onzeker. Jorrit Bergsma is het vierde lid van het team, en lijkt zeker te zijn van een plek op donderdag. De schaatsters zelf weten het ook nog niet precies. "We hebben zelf nog geen idee. Dat is aan de bondscoach en gaan we de komende dagen bespreken. Maar we zijn opgelucht dat we geplaatst zijn en nu gaat de blik op dinsdag", zo besluit Bosker. Dinsdagmiddag worden de halve finales en finale op het onderdeel afgewerkt.