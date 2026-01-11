Het is nog geen vetpot qua medailles voor Nederland op de EK afstanden schaatsen en dat is het ook niet qua prijzengeld. Schaatsbond ISU heeft een bescheiden potje klaargezet voor de rijders die op het podium eindigen, zoals Tim Prins en Chloe Hoogendoorn.

Langebaanschaatsen is wereldwijd gezien een relatief kleine sport en dat heeft effect op de bedragen die erin omgaan. De bond ISU draait wat geld betreft niet zo lekker. De meest recente cijfers over de financiële status van de bond gaan over 2023 en in dat jaar draaide de ISU een verlies van bijna 4 miljoen euro.

Prijzengeld EK afstanden schaatsen

Dat is terug te zien in het prijzengeld voor de EK afstanden. Het winnen van een enkele afstand levert 2000 dollar op (1719 euro), een tweede plek 1250 dollar (1074 euro) en een bronzen medaille is goed voor 750 dollar (644 euro). En wat als je vierde wordt of nog lager in de einduitslag staat? Pech: dan is het prijzengeld niks komma nul. In totaal wordt er 56.000 dollar uitgekeerd bij de EK afstanden.

Bovenstaande bedragen gelden voor zowel de individuele disciplines als voor de teamonderdelen. Wint Nederland bijvoorbeeld bij de mannen de teamsprint, dan zal het gouden trio het prijzengeld moeten verdelen.

Voor Nederland staat de teller op drie zilveren plakken (ploegenachtervolging mannen, Tim Prins op de 1000 meter en teamsprint mannen) en drie bronzen (Sanne in 't Hof op de 3000 meter, Isabel Grevelt op de 500 meter en Chloe Hoogendoorn op de 1500 meter).

EK afstanden zijn wel belangrijk voor thuisland

Schaatsers die rondrijden op het ijs van de Ice Arena Tomaszów Mazowiecki hoeven dus niet te verwachten dat na dit weekend hun leven is veranderd. Een hoop Nederlandse toppers zijn sowieso niet present in Polen. Ze hebben een trainingsblok in de zon ingepland richting de Olympische Winterspelen van februari in Italië.

Voor thuisland Polen zijn de EK afstanden wel cruciaal. Hun financiële ondersteuning hangt af van een goed resultaat. Sprinter Kaja Ziomek-Nogal zegt tegen de NOS: "Het stipendium dat we krijgen van het ministerie staat dit weekeinde op het spel. Die steun kun je alleen verdienen bij kampioenschappen over losse afstanden. Dit weekeinde dus en op de Spelen, niet op de WK allround en sprint."

Dat gaat tot nu toe uitstekend: na twee van de drie dagen heeft Polen al vijf gouden plakken binnen.

