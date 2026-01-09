De schaatswereld kijkt aankomend weekend naar de EK afstanden, waar Europese schaatsers strijden om prestigieuze titels. Voor Nederland reist een opvallende selectie naar Polen. Veel toppers ontbreken, maar daardoor liggen er ook kansen voor 'onbekende' schaatsers.

Van alle Nederlandse schaatsers die zich plaatsten voor de Olympische Spelen is Anne Boersma de enige schaatser die ook op de EK afstanden te bewonderen is. Joy Beune, Femke Kok, Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars en alle andere olympiërs verkiezen een alternatieve voorbereiding voor Milaan.

Daardoor zit de selectie van Nederland vol met relatief onbekende namen. Natuurlijk zijn onder meer Tim Prins en Angel Daleman er gewoon bij, maar ook minder grote namen als Kayo Vos en Gioya Lancee maken hun opwachting.

Meten met rest van Europa

Vos laat aan Schaatsen.nl weten gebrand te zijn op een goed resultaat op de 1000 meter. De 22-jarige vindt het een mooi leermoment om al op een EK te staan, zeker voor als hij ooit echt meedoet om de prijzen. "Bovendien kan ik me hier meten met de rest van Europa, omdat veel andere toppers wel meedoen."

Spanning door de sneeuw

Toch was de aanloop redelijk stressvol. Door het winterweer in Nederland vielen er veel vluchten uit, waardoor het even onzeker was of Vos en andere Nederlanders wel op tijd zouden komen. "Desnoods was ik in de auto gestapt", klinkt hij vastberaden. "Ik liet het niet gebeuren dat ik mijn eerste EK zou missen door een beetje sneeuw."

Hij is een van de debutanten namens Nederland op het bekende toernooi, net als Gioya Lancee en Jasper Krommenhoek. Laatsgenoemde kende een teleurstellend OKT met tiende plaatsen op de 5 en 10 kilometer. Toch staat hij op het EK. "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik hier terecht ben gekomen, maar dit is hartstikke leuk." Hij kijkt dus enorm uit naar het weekend. "Ik neem dit toernooi hartstikke serieus en ga er voor de volle honderd procent voor."

Nederlanders op EK afstanden

De EK afstanden vinden dit weekend plaats in Polen. Het toernooi begint op vrijdagavond 9 januari en duurt tot en met zondag 11 januari. Nederland is met de onderstaande afvaardiging afgereisd naar Oost-Europa.

Mannen:

500 meter: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins

1000 meter: Tim Prins, Merijn Scheperkamp, Kayo Vos

1500 meter: Tim Prins, Wesly Dijs, Louis Hollaar

5000 meter: Wisse Slendebroek, Jasper Krommenhoek, Kars Jansman

Mass Start: Bart Hoolwerf, Louis Hollaar

Ploegenachtervolging: Louis Hollaar, Wisse Slendebroek, Kars Jansman

Teamsprint: Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp, Tim Prins



Vrouwen:

500 meter: Anna Boersma, Isabel Grevelt, Angel Daleman

1000 meter: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Chloé Hoogendoorn

1500 meter: Chloé Hoogendoorn, Isabel Grevelt, Meike Veen

3000 meter: Sanne in 't Hof, Gioya Lancee, Evelien Vijn

Mass Start: Sanne in 't Hof, Kim Talsma

Ploegenachtervolging: Sanne in 't Hof, Eveliein Vijn, Kim Talsma

Teamsprint: Anna Boersma, Naomi Verkerk, Isabel Grevelt

