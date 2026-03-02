De Olympische Winterspelen zijn nog maar net voorbij of de Nederlandse schaatsers moesten alweer aan de bak. Op de NK sprint en allround konden naast de titels ook tickets voor de WK's worden verdiend. Dat bleken er alleen wat minder dat verwacht en de keuzes van de KNSB zorgde voor discussie. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Het is ongelofelijk. We zijn net klaar met de Winterspelen en dan staat er een week later alweer een NK sprint en allround op het programma”, begint Van As. Op dat NK konden WK-tickets worden verdiend. “Er was een aantal aanwijsplekken. Daar was wel wat gedoe omheen”, vervolgt ze.

Voor de WK sprint wees de KNSB Femke Kok, Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Joep Wennemars al aan. Voor het allroundtoernooi werden Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga aangewezen.

Protest van Conijn

“Jutta heeft zich natuurlijk teruggetrokken”, vertelt Van As. "Bij het allrounden waren al drie plekken vergeven. Merel Conijn was daar niet blij mee. Ze is wel gestart op de 500 meter, maar vervolgens kapte ze ermee. Die is gewoon weggegaan. Uit protest."

Hoog begrijpt de frustratie. “Ze was gewoon boos op de KNSB, want er vielen geen tickets meer voor het WK te verdienen. Dat is best wel raar. Natuurlijk is het een eer als je nationaal kampioen wordt, maar je wilt ook naar het WK. En als er dan geen tickets meer te verdienen zijn… ik begrijp haar woede wel een beetje. Zeker na zo’n Olympische Spelen.”

Van As benadrukt: “Waar zij gewoon een zilveren medaille haalt!” Hoog vult aan: “Op een haar na goud. Ze heeft hartstikke goed gepresteerd. Laat het ze dan tijdens een NK met elkaar uitvechten, zou je denken.”

Extra aanwijsplek

Volgens Van As lag de kern van het probleem bij de besluitvorming. “Blijkbaar konden de KNSB en de ploegen er niet uitkomen wie er aangewezen moest worden. Er waren in eerste instantie twee aanwijsplekken. Ze kwamen er niet uit, dus hebben ze er drie aangewezen. Dat resulteerde erin dat er voor degene die het NK allround won, geen WK-plek meer over was.” Hoog vindt het ‘heel gek’ en ‘sneu’.

Conijn was niet de enige die zich benadeeld voelde. “Ook Kjeld Nuis was ontevreden”, vertelt Van As. “Hij was niet blij dat hij geen aanwijsplek kreeg. Hij had zich wel kunnen plaatsen, maar dan had hij het NK sprint moeten rijden. Dan had hij ‘gewoon’ moeten winnen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Kort na de Spelen stond het NK sprint en allround alweer op het programma. In deze aflevering wordt uitgebreid gesproken over die opvallende planning en het gedoe rondom de aanwijsplekken. Ook komt de openhartige Dafne Schippers voorbij en blikken ze vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen dat volgende week van start gaat. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.