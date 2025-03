Student probeert wereldrecord 24 uur schaatsen te verbreken: 'Hoe vaker ik naar de wc ga...'

Jochem Kerssies gaat het wereldrecord 24 uur schaatsen aanvallen. De 25-jarige student doet dat vanaf vrijdag 21 maart 19.00 uur. Zaterdag om 19.00 uur hoopt hij meer meters te hebben afgelegd dan voormalig marathonschaatser Jan Roelof Kruithof ooit deed.

Kruithof zette het record in 1994 op 655,6 kilometer. Destijds flikte hij dat in in het Italiaanse Baselga di Piné, toen hij al tegen de zestig jaar was. Kerssies hoopt dichter bij huis het record over te nemen, namelijk op het ijs van Kardinge in Groningen.

Records

" Ik schaats al mijn hele leven marathons", aldus Kerssies. "Twee jaar geleden reed ik voor het eerst een tien kilometer langebaanwedstrijd en dat beviel goed. Daar doe je dan een kwartier over en na de eerste tien minuten had ik het idee dat ik het best lang vol kon houden."

"Toen kwam de vraag bij mij omhoog: maar hoelang dan? Twee dagen daarna heb ik een uur lang rondjes gereden en dat vond ik echt vet. Zo ben ik aan het googelen gegaan naar records in het schaatsen."

1800 rondjes

Kerssies verwacht dat hij minstens 1800 rondjes moet en gaat schaatsen. Publiek is welkom. Graag zelfs, want het worden anders 24 hele eenzame uren. In de ijshal worden activiteiten aangeboden, ook voor jongere bezoekers, en een dweilorkest gaat de boel opluisteren.

De student en het team om hem heen hebben een website gelanceerd: 24uuropijs.nl. Daar valt te lezen dat het inderdaad barst van de gezellige belevenissen, waaronder silent disco, oudhollandse spelletjes, ochtendgymnastiek, schminken en bingo.

Pauzeren

In gesprek met Ukrant zegt hij dit over zijn aanpak: "Nou, je moet snel zijn, maar ook weer niet te snel. Dan gaat je hartslag te veel omhoog en dat kun je niet 24 uur volhouden. Voor de rest is het vooral een mentale uitdaging. Ik mag wel pauzeren, maar dat komt me wel duur te staan, want als ik één minuut stop, moet ik de volgende zestig rondjes elk een seconde sneller doen."

Ook op andere manieren wil hij zo efficiënt mogelijk rijden en tijdverspilling reduceren. "Ik ga sportgels eten, repen, bananen, dat soort dingen. Ik probeer zoveel mogelijk te drinken, maar hoe meer je drinkt, hoe vaker je moet plassen. En hoe vaker ik naar de wc ga, hoe sneller ik moet schaatsen."

Publiek

Gezien Kerssies in de binnenbaan blijft rijden, is er ruimte voor mensen om op de buitenbaan te stappen. De site meldt: "Kom zelf een rondje schaatsen terwijl je Jochem aanmoedigt en maak het wereldrecord van heel dichtbij mee."