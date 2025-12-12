De schaatstop is verzameld in Hamar voor de vierde World Cup van dit olympisch seizoen. Terwijl de schaatsers zich rondom het ijs in het Vikingskipet opwarmen, worden sommigen van hen benaderd door een camerateam van de bond ISU. En dan kan de meligheid beginnen.

"Laatste stop in Hamar!", zo schrijft de bond op Instagram. "Olympische tickets staan op het spel!" Na deze vierde World Cup van het seizoen worden op basis van de klassementen startbewijzen voor de Olympische Winterspelen 2026 uitgedeeld. Dat geschiedt per land, waarna de landen zelf moeten bepalen welke schaatsers afreizen naar Milaan.

Melige vragen

Het is kortom geen belangeloos en vrijblijvend potje schaatsen daar in het Vikingskipet, waar in 1994 de Olympische Winterspelen werden gehouden qua langebaanschaatsen. Toch is er tijd voor een lolletje. De ISU stuurde een team op pad om de schaatsers te benaderen met luchtige vragen en verzoeken.

De schaatsers moeten een kaartje uit de hand van de ISU-medewerker pakken, zonder te kunnen zien wat er op het papier is geschreven. Ze kunnen bijvoorbeeld een kaartje trekken waarop "liedje" staat, of "dans". In het eerste geval moeten ze een liedje zingen, in het tweede geval een paar pasjes uitvoeren.

Schreeuw!

Ook wordt een Amerikaanse schaatsster verleid om te schreeuwen, want ze trok immers het papiertje met waarop 'scream'. Ze voert de opdracht uit, waarna haar teamgenote moet lachen en de Zuid-Koreaanse schaatsers verschrikt opkijken. "Ik heb het gedaan, ik ging ervoor!"

En zo zien we een andere schaatster het dansje dat bij de tophit 'Macarena' hoort uitvoeren en probeert de Tsjechische topstayer Metoděj Jílek het nummer 'Take me home, country roads' te zingen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.