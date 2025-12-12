De Nederlandse topschaatser Bart Hoolwerf (27) en zijn vrouw Maya Hoolwerf-de Jong delen heuglijk nieuws. Het lid van Team Reggeborgh wordt binnenkort voor het eerst vader.

Op Instagram deelt het koppel enkele echofoto's, oftewel afbeeldingen van de nog ongeborene in de buik van de (aanstaande) moeder. De echo's zijn ingebed in een tafereel van besneeuwde kerstboomtakken, ballen en lichtjes. Het bijschrift is: "De laatste kerst met zijn tweeën."

Kampioen massastart

De schaatser uit het Utrechtse Eemdijk werd tweemaal Nederlands kampioen op de massastart en was bij de WK afstanden van 2023 de nummer twee in die discipline. Dit seizoen deed hij driemaal mee aan een massastart bij de World Cup. Zijn uitslagen zijn 13e, 7e en 3e.

Jorrit Bergsma

Vaak wordt Hoogwerf in een massastart gekoppeld aan Jorrit Bergsma. En dat is opvallend te noemen. Hoolwerf schaatst namelijk bij Team Reggeborgh, waar Bergsma uitkomt voor Albert-Heijn Zaanlander. Dat zijn op de marathon twee grote rivalen. "Ik denk dat we alle twee professioneel genoeg zijn om dat apart te houden", zeit Hoolwerf eerder dit jaar in de NOS Schaatspodcast.

© Instagram Bart Hoolwerf

"In het verleden heb ik best wat mass starts met Jorrit gereden, alleen toen hem ik wel de nodige kritiek van hem gehad. En als ik dat nu terug kijk, was dat best wel terecht omdat ik toen een minder niveau had en minder kon doen. Ik heb nu wel het vertrouwen van Jorrit gewonnen dat ik het af kan maken", stelt de 27-jarige Hoolwerf.

World Cup in Hamar

Ook dit weekend is Hoolwerf van de partij bij de vierde World Cup van dit olympisch seizoen. De lokatie is Hamar, Noorwegen. Na deze bijeenkomst wordt naar de ranglijsten gekeken en deelt de schaatbond ISU per land het aantal startbewijzen uit voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.

