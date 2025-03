Schaatsfan die Sven Kramer irriteerde ontmoet ook Jake Paul: 'We leggen iedereen het zwijgen op'

Onze Jutta Leerdam is samen met andere Nederlandse schaatssterren furore aan het maken in Hamar op de WK afstanden. Ook haar vriend Jake Paul is overgekomen uit Amerika om zijn grote liefde te steunen. Aldaar werd de influencer verwelkomd door een Noorse fan.

De Noor Erik is duidelijk fan van de Amerikaanse bokser en influencer. In een video van de Noorse tak van Viaplay is te zien dat de Noor selfies neemt met Jake Paul en erg blij is om de Amerikaan te zien. Maar hij denkt dat het genoegen geheel wederzijds was. "Ik denk dat het belangrijker voor hem was om een echte Noor te ontmoeten, dan voor mij om hem te ontmoeten", lacht de Jake Paul-fan.

Beste schaatster van de wereld

In de video heeft Erik een mooi Noors pak aan met allemaal Noorse vlaggen erop. Paul was er duidelijk van gecharmeerd. "Voor mij is Jake Paul een fantastische showman", gaat de Noor verder. "Hij is samen met één van de beste schaatssters ter wereld."

Volgens de Noor is Paul groot fan van Noorwegen. Misschien wel meer dan Erik fan is van de Amerikaanse bokser. "In januari, in Heerenveen, hoorde ik Jake Paul zeggen dat hij van Noorwegen houdt. Ik had vandaag besloten om me niet aan hem vast te klampen als ik hem zou ontmoeten. Maar uiteindelijk was Paul degene die zich aan mij vastklampte. Dus ik voel dat het 1-0 is in het voordeel van Noorwegen."

Noor Paul en Sven Kramer

Vrijdagavond kwam Paul de Noor al in beeld, toen hij in het stadion een clash had met de Nederlandse schaatslegende Sven Kramer. Paul wilde dat, na een valse start op de 500 meter voor vrouwen, het publiek stil zou zijn. Hij maakte een gebaar pal voor de neus van Kramer. En die maakte duidelijk dat die vent op moest hoepelen.

Paul en Leerdam

Jake Paul vindt het fantastisch om in het Scandinavische land te zijn. "Dit vikingschip ziet er fantastisch uit. Jutta staat op de billboards en doet ssst (terwijl Paul zijn vinger voor zijn mond houdt)", doelend op zijn eigen kenmerkende beweging die hij altijd maakt. "We gaan iedereen tot stilte brengen."

Ondanks dat het 's avonds vriest, loopt Paul gewoon in een shirt met korte mouwen rond. De Noren vragen zich dan ook af of de Amerikaan het niet koud heeft. "Nee, het is hier eigenlijk best wel warm. Ik kom uit Ohio. Daar is het veel kouder dan hier." Erik bood na zijn opmerking gelijk zijn jas aan.

