Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf bevestigde opnieuw dat Jenning de Boo tot de absolute wereldtop behoort. Zijn 500 en 1000 meter maakten indruk, maar volgens Marianne Timmer is de limiet nog niet in zicht. Sterker nog: juist in de jacht op Jordan Stolz ziet zij ruimte.

Volgens Timmer liet de 1000 meter van De Boo zien waar nog winst te behalen valt. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud is ze daar helder over: "Deze rit was een van zijn beste ritten, maar hij was nog niet perfect en hij kwam niet helemaal lekker uit in die bochten." Juist daar ziet de voormalig topschaatsster het verschil richting Jordan Stolz. "Hij zal die perfecte race, met de timing in de bochten, wel nodig hebben als hij Stolz wil verslaan. Hij zei zelf ook: dit is nog niet genoeg."

Jenning de Boo tikt 'onwijs hoog niveau' aan

Dat oordeel doet weinig af aan het niveau dat De Boo al aantikt. Integendeel. "Het is een onwijs hoog niveau", benadrukt Timmer. "Maar daar zit nog wel meer in." Volgens haar gaat het op dit niveau om details. "Het gaat om duizendsten. En in die bochten zijn nog kleine hapjes van die tijd af te snoepen."

Juist het rijden onder druk op het OKT ziet Timmer als een belangrijke leeromgeving. "Ze moeten met risico rijden. Ze moeten harder rijden dan ooit tevoren", legt ze uit. "Maar ergens trigger je ook weer je systeem en je zenuwstelsel. Je forceert jezelf naar een hoger niveau." Volgens de drievoudig olympisch kampioene levert dat ook op de langere termijn iets op. "Hij wordt hier beter van en gaat hier qua timing en inzicht zijn lessen uithalen."

Kan Jenning de Boo Jordan Stolz verslaan?

De vraag op welke afstand De Boo de meeste kans heeft tegen Stolz, beantwoordt Timmer zonder aarzeling. "De 500 meter." De kilometer blijft lastiger verwacht ze. "Die duizend ook wel, maar Jordan rijdt die soms wat makkelijker en met een verschil op de concurrentie." Toch plaatst Timmer daar direct een kanttekening bij. "Jordan moet ook op dat moment in vorm zijn. En als dat net niet zo is, zoals hij vorig jaar had, dan is ook hij te verslaan."

Daarbij wijst Timmer erop dat ook de Amerikaan niet immuun is voor tegenslag. "Stolz gaat ook hier en daar nog wat krasjes oplopen", voorspelt ze. "Een verkoudheidje, kleine dingen, of een keer onderuit. Dat hoort erbij." Volgens haar maakt dat topsport juist zo onvoorspelbaar.

Stolz kijkt relaxt toe naar OKT

Waar Stolz zonder OKT rustig kan toewerken richting Milaan, stond De Boo in Thialf onder maximale spanning. "Hij hoeft geen OKT te rijden, dus die kan lekker trainen", merkt Timmer op. Stolz volgt het kwalificatietoernooi daardoor van een afstand. "Hij zei toch dat hij op de bank ging zitten met popcorn?", lacht ze.

