Over dik een maand beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan. Nederland reist dan met achttien schaatsers af. Dat wordt allemaal bepaald via het beruchte olympische kwalificatietoernooi (OKT). Toch vindt schaatsicoon Marianne Timmer dat 'we' meer tickets verdienen.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud krijgt Timmer de volgende stelling voorgelegd: Nederland verdient meer startbewijzen op de Olympische Spelen. "Eerlijk gezegd zou ik dat wel aanmoedigen. Je hebt een aantal landen met hele goede schaatsers, je wil toch de besten daar laten strijden", vindt ze. "Er zijn ook landen, die kunnen veruit niet tippen aan die tijden. Dat je drie of vier seconden langzamer rijdt dan de nummer 1", schetst Timmer. "Als je er daar te veel van hebt, is het jammer dat dan de rijders die mee kunnen doen in de top-6 daar niet zijn."

Maximumaantal tickets voor Winterspelen

Sinds een aantal jaar is er een maximumaantal van achttien startbewijzen (negen bij de mannen en negen bij de vrouwen). Dat raakt ons landje behoorlijk, gezien het aantal topschaatsers waarover 'we' beschikken. "Het is een bewuste keuze geweest", weet presentator Aron Kleeven, die het uitzocht. "Want in 2014 in Sochi won Nederland zo’n beetje alles."

"Je ziet nu ook dat andere landen progressie hebben gemaakt. We hebben echt een heel mooi internationaal veld, van de 500 meter tot de langste afstanden. Eenmalig een dominantie wil niet zeggen dat het altijd zo is", countert Timmert. "Ook wel bijzonder dat mensen daarop de regeltjes gaan aanpassen. Wat is dan eerlijk en wat oneerlijk?", wil de winnares van drie gouden olympische medailles weten.

Op de succesvolle Spelen van Sochi beschikte TeamNL over twintig schaatsers. Dat zijn er maar twee meer dan nu het geval is. "Twee wel of niet is toch een verschil", is Timmer van mening. "Dan is het wel een overdreven aanpassing."

Nederland lang niet meer zo dominant

Volgens Timmer is het niet zo dat Nederland altijd dominant is. "Je ziet dat het een schommeling is. Wij hebben ook hier een periode gehad dat we het helemaal niet echt goed deden. En dan staat er na drie jaar een nieuwe generatie op, die elkaar dan naar de top omhoog trekt."

Als voorbeeld wijst de schaatskampioene naar de huidige sprintvrouwen, met wereldtoppers Femke Kok en Jutta Leerdam. "Daar zijn we voor het eerst in jaren dominant. Dat zijn we nooit geweest, in ieder geval niet zo dominant als dit. Dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid." Het tegenovergestelde is gebeurd bij de lange afstanden voor mannen. Daar was Nederland jarenlang aan de hand van Sven Kramer succesvol. "Daar hebben we een Fransman, een Noor, een Duitser, een Tsjech. Dat verschuift gewoon steeds, dus niet te veel aan zitten", is Timmer van mening.

Beluister Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.