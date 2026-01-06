Nederland gaat gebukt onder het winterse weer, maar niet alle landgenoten laten zich uit het veld slaan. Dat merkte voormalig topschaatser Erben Wennemars eerder deze week. Hij had een afspraak in de vroege ochtenduren en wat daar gebeurde zorgde voor verbazing bij het schaatsicoon.

Wennemars is van alle markten thuis en dus ook te boeken als spreker. Dat was maandagochtend niet anders. Hij moest zich in het Brabantse Geertruidenberg melden, om 07.00 uur 's ochtends. En toen was Nederland al bedolven onder een dik pak sneeuw. "Code oranje werd aangekondigd. Sneeuw. Gladheid. Chaos. Nederland zou 'plat' gaan. Het advies was helder: blijf thuis, werk thuis, vermijd de spits", zo vertelt Wennemars op LinkedIn.

Weinig verwachtingen bij Wennemars

Het zorgde voor twijfels. Want Wennemars zou bij een bedrijf tijdens een gezamelijk ontbijt voor honderden mensen een presentatie geven. Hij stapte dus om 04.30 uur in de auto en zag onderweg de chaos op de weg. "Maar ik kon niet thuisblijven. Er zouden 300 mensen komen luisteren naar mijn verhaal. Even voor 07.00 uur reed ik Geertruidenberg binnen. Eerlijk gezegd verwachtte ik er maar weinig van."

De twijfels verdwenen als sneeuw voor de zon toen hij zag wat er gebeurde. "Het ontbijt was volledig bezet. Iedereen was er", zo valt er te lezen. Wennemars schoof aan tussen de werknemers, hield zijn presentatie en zag dat er kort na het eind van zijn praatje niemand meer in het pand was.

Machtig mooi

Waarom? "Er moest gewerkt worden! En toen dacht ik: dit is ook Nederland. Dit zijn ook de bedrijven. Dit zijn de mensen. De werknemers waar we op kunnen bouwen. Ik vind dat zo machtig mooi", besluit de ex-topschaatser.

Wennemars kon vlak voor de jaarwisseling nog genieten van ander winters weer. Na de kerst was er sprake van vrieskou, waardoor er op sommige plekken buiten geschaatst kon worden. Dat deed de voormalig topschaatser dan ook naar hartenlust.

Succesvol OKT

De vijftiger zit sowieso niet stil. Hij rent veelvuldig marathons en is fanatiek met hyrox. Daarnaast komt Wennemars nog veelvuldig op televisie. Hij is analist bij de NOS. Onlangs was hij bijvoorbeeld werkzaam tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Dat werd voor de familie Wennemars een groot succes. Zoon Joep Wennemars greep drie startbewijzen (500, 1000 en 1500 meter) en diens vriendin Suzanne Schulting mag de 1000 meter rijden in Milaan.

