Op het natuurijs in Friesland liep een onschuldig filmpje uit op een nat avontuur. Niels Wennemars, zoon van schaatslegende Erben Wennemars en broer van topschaatser Joep, ging een sprintje aan tegen YouTuber Enzo Knol. Wat volgde: een 100 meter duel, een valpartij en kletsnatte kleren.

Zaterdag trok Niels Wennemars er vol enthousiasme op uit om het natuurijs in Friesland op te gaan. In de auto klinkt het al opgewekt: "Hoppatee, let’s go." Even later staat hij oog in oog met strak bevroren ijs. "Ho, moet je eens kijken", roept hij bewonderend op Instagram, voordat hij zijn schaatsen aantrekt en het ijs op stapt. "Als het vriest, ontdooit de familie Wennemars", grapt hij. "Nu gaan jullie erachter komen wat een verloren talent de familie Wennemars nog meer in petto had."

Niet veel later verschijnt ook vlogger Knol in beeld. "Moet je eens kijken wie we hier hebben", zegt Wennemars, waarna de twee elkaar joviaal begroeten. De aandacht verschuift al snel naar Knols vriendin Myron Koops, die soepel over het ijs glijdt. Koops behoorde in haar jeugd tot de Nederlandse schaatstop en laat zien dat die techniek nog altijd aanwezig is.

Je bent echt kletsnat'

Dan wordt het idee voor een wedstrijdje geopperd. "Weet je waar het tijd voor is?", vraagt Knol. Even later is het duidelijk: een 100 meter sprint. Niels tegen Enzo. "Durf je het wel aan?", klinkt het uitdagend. Koops zet het parcours uit en waarschuwt nog dat het ijs verraderlijk glad is. Op haar startsein vertrekken de mannen, maar het gaat meteen mis. Wennemars glijdt vrijwel direct onderuit. "Oh jee, oh jee", reageert Koops, terwijl Knol als eerste over de finish komt.

Balend staat Wennemars weer op. "Nee, shit", zegt hij, terwijl Koops vaststelt dat hij er natte kleren aan overhoudt. "Je bent echt kletsnat." Toch wil Knol het daar niet bij laten en stelt hij een rematch voor. Die komt er ook. Bij de tweede start blijft Wennemars overeind, schiet hij goed uit de start en pakt hij alsnog de winst. "Wie wint deze 100 meter sprint? Niels Wennemars!", roept Koops.

'Deze is voor jullie'

Na maakt Wennemars van het moment gebruik om wat mensen te bedanken na zijn overwinning. "Ik wil mijn vader en moeder bedanken, mijn broer, het ijs en Friesland", zegt hij met een grote grijns. Ook opa en oma worden niet vergeten. "Deze is voor jullie."

Als laatste blijft Wennemars nog even alleen op het ijs achter. "Ik ga als laatste weg, er is helemaal niemand meer", merkt hij op. Zijn kleren zijn doorweekt en het ijs ligt er verlaten bij. "Zoals jullie kunnen zien: alles is nat, alles is vies", gaat hij verder. Toch is Niels duidelijk tevreden: "Het was het allemaal dubbel en dwars waard."

Broer Joep op het OKT

De beelden op het natuurijs staan niet op zichzelf. Wennemars is de afgelopen dagen ook veelvuldig te zien in Thialf, waar hij zijn broer Joep Wennemars van dichtbij volgt tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Vanaf de tribune en achter de schermen leeft hij intens mee met de strijd om olympische tickets, waarbij elke rit telt.

Die betrokkenheid kreeg al een sportief vervolg op het ijs. Joep Wennemars liet zich op het OKT nadrukkelijk zien met een derde plaats op de 500 meter, waarmee hij zich stevig in de strijd om de matrix nestelde. Maandag wacht voor hem de cruciale 1000 meter.

