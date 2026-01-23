Nederland is al een paar decennia het succesvolste schaatsland op de langebaan. Hoe moeilijk is het nou eigenlijk om boven te komen drijven in die sport? Dat probeert een onervaren journaliste uit te vinden, met behulp van een grootheid in de sport: meervoudig olympisch kampioen Gianni Romme.

De journaliste in kwestie is Romy Vogel (24), die schrijft voor regionale kranten als BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad.

Op Instagram legt ze haar plannen uit: "Wat begon als een grap is gewoon werkelijkheid geworden. Kan je in drie maanden een topsporter worden? Hoe is het om te trainen, eten en leven als een 500-meter langebaanschaatster? Wat doet dat mentaal en fysiek met mij?"

Gianni Romme

Vogel heeft geen eerdere ervaring als wedstrijdschaatser. Dat maakt het zwaar om ineens te moeten leven als topsporter op schaatsijzers. Ze schrijftt: "I k heb gehuild, gelachen, getwijfeld, doorgezet. Ik heb vaker gedacht: waar ben ik aan begonnen? Maar stoppen was geen optie. Want wie wil er nou een een heel team aan productie en een olympisch kampioen teleurstellen?"

Met laatstgenoemde bedoelt ze Gianni Romme (52), de Brabantse stayer die bij de Olympische Winterspelen van 1998 niet te kloppen was op de 5000 en 10.000 meter. Romme zorgde voor een revolutie op de lange afstanden door keihard te openen, terwijl het de norm was om vrij conservatief te starten, in de hoop dat er dan later nog een versnelling uitgeperst kon worden.

Soort grap

Vogel zegt: "Het is inderdaad begonnen als een soort van grap op de redactie. Het leek ons al snel leuk om in aanloop naar de Olympische Winterspelen een sportieve uitdaging aan te gaan. We zijn alle sporten een beetje afgegaan en kwamen als eerste bij curling uit."

Maar uiteindelijk werd het vizier gericht op schaatsen. "Echt op snelheid rondjes op een officiële baan rijden had ik eigenlijk nog nooit gedaan", erkent Vogel.

Niet laatste worden

Het doel van het project was om na drie maanden goed genoeg te zijn om niet laatste te worden op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen. Romme maakte echter snel duidelijk dat die ambitie veel te hoog gegrepen is.

Het nieuwe doel werd dit: "Met de vraag dus of het mogelijk is om binnen drie maanden significant een betere schaatsster te worden als je als topsportster leeft. En vooral ook of het fysiek en mentaal mogelijk is met de impact die dat leven op je heeft."

