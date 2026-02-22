De sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo is aanstaande. Na drie weken vol sportgeweld is het tijd voor alle deelnemers om weer huiswaarts te keren. Ook is dit het uitgelezen moment om te reflecteren op al het spektakel van het toernooi. Schaatslegende Marianne Timmer weet wel wat haar favoriete moment in Italië was.

Voor Nederland zijn de Spelen van 2026 uiteindelijk historisch geworden. Door de puike prestaties van Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud op de mass start komt de teller voor Nederland op liefst tien gouden medailles. Dat is een verbetering van het record, dat lang op acht gouden plakken stond. Bovendien wordt het daardoor een stuk moeilijker om een mooiste moment te kiezen, ziet ook Marianne Timmer.

Mooie momenten

"Ik heb elke dag op het puntje van mijn stoel gezeten. Vrijwel iedere dag waren er mooie momenten", zo begint Timmer met terugblikken in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Het gevecht tussen De Boo en Stolz was fantastisch. Natuurlijk ook Bergsma die weer op het podium rijdt op de tien kilometer. En Joep Wennemars die er zo ziek van was."

Voor Nederland hield het niet over qua mooie verhalen in Italië. Van de twee één-tweetjes die Jutta Leerdam en Femke Kok bewerkstelligden, waarin ze beide een keer goud én een keer zilver pakten, tot de successen in de shorttrackhal. Nederland heeft maar weer eens bewezen een grootmacht te zijn op schaatsen.

Stolz en De Boo

Desondanks hoeft Timmer niet al te lang na te denken met het kiezen van haar mooiste moment. "Voor mij was dat de strijd tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz op de 1000 meter", aldus de Groningse legende. "Het was de mooiste rit om te kijken."

"Het was zo ongelooflijk spannend, er gebeurde een waar psychologisch spel", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Met Jenning die aanviel en eerst best wel afstand nam. Jordan is dat niet gewend en had het niet eerder gezien. Maar op de Spelen gebeurde dat dus wel."

De Boo schoot werkelijk waar uit de startblokken. Lang liep hij zelfs voor op topfavoriet Stolz, tot de geweldigde eindsprint van de krachtpatser uit Amerika. "Het was een fantastische rit. Alles zat erin", aldus een enthousiaste Timmer. "Twee prachtige schaatsers die erg hard reden. Een echt man-tegen-mangevecht. De spanning voelde je van tevoren al. Uiteindelijk zat het zo dicht bij elkaar." Stolz finishte met slechts vijf tienden voorsprong op zijn Nederlandse rivaal.

'Zwart gat'

Voor Timmer komt er een eind aan de Olympische Spelen en daarmee ook gelijk aan haar eerste in de rol van analist en podcastmaker. "Ik heb er heel erg van genoten. Het blijft toch mijn leven en wereld. Ik weet hoe het is als sporter, maar ook als coach", zo stelt de voormalig atlete uit Sappemeer. "Nu kunnen we even bijkomen en vallen we in een zwart gat. Maar het is ook wel weer lekker om weer naar huis te gaan", zo besluit Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van TeamNL bij de Winterspelen in Milaan.