De bronzen medaille van Jorrit Bergsma was niet alleen het succes van de schaatser zelf, maar ook van schaatscoach Jillert Anema. Onder zijn leiding boekte de 40-jarige opnieuw een prachtig resultaat op de Olympische Winterspelen. Marianne Timmer is vol lof over de inmiddels 70-jarige markante schaatscoach.

De twee hadden na de bronzen race nog een onderonsje in de mixed zone in Milaan, waar drievoudig olympisch kampioene Timmer namens Sportnieuws.nl is. Anema was enorm blij met de derde plaats van Bergsma en vierde dat onder meer door Timmer even op te tillen. Dat was geen toeval. "Wij kennen elkaar al heel lang", vertelt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Ze is dan ook vol lof over Anema. "Wij hebben ontzettend veel meegemaakt. Ik vind het ook onwijs mooi voor Jillert dat hij deze prestaties neerzet met zijn team. Al jarenlang staat deze man op de ijsbaan, ook op de koude uren als er niemand in Thialf staat. Jillert pakt zijn sporters van de World Cup hup naar de marathon 's avonds. Niets is te gek. Het is iemand die houdt van de sport, het maakt niet uit of het 's nachts, 's ochtends vroeg of heel laat is. Ik denk dat hij tot zijn honderdste doorgaat."

Succesduo Bergsma en Anema

Wat maakt de samenwerking tussen Anema en Bergsma, die al grootse prestaties bereikten samen, zo succesvol? Timmer heeft wel een idee en vindt de twee 'helemaal bij elkaar passen'. "Jillert is eigengereid en heeft een totaal eigen visie, doet het een iets andere manier maar is ook een heel goede trainer. Jorrit en Jillert praten natuurlijk ook Fries, kunnen hun eigen taal spreken. Zijn allemaal kleine dingen die voor Jorrit goed uitpakken. Het is gewoon een topteam."

Het is namelijk lang niet het eerste succes van het duo. In 2014 won Bergsma met trainer Anema goud op de 10.000 meter en brons op de 5000 meter. In 2018 pakte hij brons op de 10.000 meter. Eerder deze Spelen was de markante trainer al succesvol met Merel Conijn. Zij won op de 5000 meter het zilver in Milaan.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.