Femke Kok zorgde zondag tijdens het OKT voor sensatie op de 500 meter met een baanrecord in Thialf. De topschaatsster verscheen vervolgens niet meer aan de start voor de tweede omloop van die afstand. 'Heel begrijpelijk', vindt Marianne Timmer.

Kok was al zeker van haar plek op de Olympische Spelen na haar overwinning op de 1000 meter vrijdag. Ze pakte zondag een tweede ticket met haar baanrecord van 36.87 op de eerste 500 meter. Ze besloot de tweede race over te slaan om zich te kunnen focussen op de 1500 meter, die maandag wordt verreden.

Dat vindt Timmer niet zonde. "Nee, het is heel begrijpelijk", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Nee, het is goed zo. Er is geen medaille te verdienen. Ze heeft gewoon veruit een prachtige 500 meter gereden, een baanrecord."

1500 meter

"Goed genoeg, lekker laten rusten en morgen gaat ze die 1500 meter rijden." Op dat onderdeel heeft ze heeft in het voorseizoen een baanrecord van 1:52.69 gereden in Thialf. Dat belooft veel voor de vierde dag van het OKT. "Ze rijdt gewoon ook in topvorm, die 500 meter, dat zag er zo makkelijk uit."

"Ik ben heel benieuwd. Als ze dat nog een keer kan herhalen, dan wordt het weer zeer interessant", aldus Timmer. Voor Kok is een podiumplek op de 1500 meter alleen maar 'een bonus', omdat ze zich dus al geplaatst heeft voor Milaan.

Jammer voor publiek

Voor het publiek was het wel jammer dat ze Kok maar één keer in actie konden zien. "Dat snap ik, maar ik vind het gewoon een hele slimme actie", is het oordeel van de drievoudig olympisch kampioene. Bovendien was er nog genoeg om naar te kijken, want de strijd om de tweede en derde plek was nog niet gestreden.

Anna Boersma kwam nog dicht bij de tweede tijd van Jutta Leerdam, maar kon haar net niet overtreffen. "Er was ook nog echt wel wat te verdienen. En er was ook echt nog wel iets te verliezen hier."

Discussie

Er laaide voorafgaand aan het onderdeel ook wat discussie op over het feit dat er op het OKT twee 500 meters worden verreden, terwijl de schaatsers op de Spelen maar één kans krijgen. "Dan staat er nog een hogere druk op."

Als er nu maar één omloop op het programma had gestaan, had Boersma zich niet op de matrix geplaatst. "Dan is het wel een harde leerschool geweest. maar goed, in dit geval is het niet zo. Een hele mooie top drie", besluit Timmer.

