Joep Wennemars is de regerend Nederlands- en wereldkampioen op de 1000 meter en dus hoort hij op die afstand tot de kandidaten voor een gouden plak op de Winterspelen. Schaatsicoon Marianne Timmer is onder de indruk van de aanpak van Wennemars en verwacht dan ook wel wat van hem in Milaan.

Wennemars besloot bij de laatste World Cup in Inzell geen risico's te nemen en dus sloeg hij de tweede 500 meter en de 1000 meter over te slaan. De zoon van voormalig topschaatsster Erben was bij het OKT vorige maand één van de grote winnaars en pakte toen olympische startbewijzen voor de drie kortste afstanden. Dat terwijl hij vlak daarvoor nog kampte met een liesblessure.

De regerend wereldkampioen op de 1000 meter eindigde op die afstand in Duitsland als derde achter Jordan Stolz en Damian Zurek, maar toch is Timmer onder de indruk van hoe Wennemars alles aanpakt. "Joep denkt goed na en ik denk dat hij voor zichzelf een heel plan in zijn hoofd heeft", vertelt de drievoudig olympisch kampioene in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Ik vind hem heel sterk overkomen, ook mentaal. Hij maakt een rustige indruk en weet wat hij aan het doen is. Laat Joep maar schuiven, die staat gewoon paraat op de Olympische Spelen op zijn afstanden. Ik heb dat gevoel dat hij aanschouwt wat er om hem heen gebeurt, gewoon zijn eigen ding doet en kneiterscherp aan de start staat."

Wennemars ging heel diep bij laatste test

Wennemars ging afgelopen weekend in Inzell bij de laatste test voor de Spelen overigens wel heel erg diep, want hij gaf na afloop van één van zijn races aan dat hij zijn eten niet binnen had gehouden. Dat overkwam ook zijn concurrent Jordan Stolz.

Timmer maakt zich daar mede door de omstandigheden in Duitsland geen zorgen over. "Dat ziet er heel heftig uit, maar dat is niet ernstig", aldus de voormalig topschaatsster. "Het hoort erbij. Je zit op 600 meter hoogte en dat is ook vaak voor je lichaam een shock."

Blik op de Winterspelen

Wennemars heeft nog zo'n twee weken de tijd om van de inspanningen in Inzell te herstellen voordat hij in Milaan voor de eerste keer aan de bak moet. Op woensdag 11 februari begint zijn toernooi met de 1000 meter, zijn beste afstand. Later rijdt hij ook nog de 500 en de 1500 meter.

Op twee van drie afstanden komt hij ook Kjeld Nuis tegen, de man waarnaar hij na het OKT nog uithaalde. Timmer gaf eerder al aan dat ze uitkeek naar hun onderlinge duels, maar doet nu alvast een voorspelling voor wat er in Milaan gaat gebeuren: "Ik denk dat Joep eerder voor de gekkigheid gaat zorgen dan Kjeld Nuis."

