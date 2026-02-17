De Olympische Spelen zijn bij uitstek het toernooi waar sporters zich willen laten zien. Toch is het zeker niet zo dat succes op het grootste sporttoernooi ter wereld ook met een flinke financiële bonus gepaard gaat. Schaatsicoon Marianne Timmer vindt het jammer dat sporters zo veel laten voor een topprestatie, maar daar vervolgens amper voor beloond worden.

Nederlandse atleten kunnen een aardig zakcentje bijverdienen met het behalen van een medaille. Een gouden plak is goed voor 30 duizend euro, zilver voor 15 duizend en brons voor 7.500 euro. Wel kan een individuele sporter slechts één bonus verdienen, en dus niet stapelen bij meerdere medailles. Jens van 't Wout blijft dus steken op 30 duizend euro, terwijl Xandra Velzeboer iets meer verdiende door haar behaalde wereldrecord.

Tot overmaat van ramp kondigde het NOC*NSF ook nog aan dat Nederland, net als eerder de VK, Zweden en Noorwegen, na deze Olympische Spelen stopt met het uitkeren van bonussen voor topprestaties. Zo kreeg de historische langlaufer Klaebo geen bonus voor zijn drie titels in Italië. "Heel zuur", vindt schaatslegende Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Als je kijkt wat sporters moeten opgeven en laten voor olympisch succes, is dat heel zuur."

Timmer vraagt zich af hoe het kan dat een dergelijk groot sportevenement zo weinig inkomsten oplevert voor de sporters. "Als je kijkt wat voor grote merken zich aan de Winterspelen hebben verbonden, waar gaat dat geld dan allemaal naar toe?", vraagt ze zich af.

Sponsoren

"Het is gek dat die grote bedrijven niks bijdragen aan de inkomsten van sporters zelf", zo vervolgt de drievoudig olympisch kampioen. "Sporters mogen niet de merknamen van hun sponsoren dragen die ze al vanaf het begin af aan steunen. Andere merken verbinden zich eraan en dat is niet helemaal eerlijk."

Grote verschillen

Ook de scheve verdeling tussen landen en verschillende sporten onderling, kan op vragen rekenen van Timmer. Zo keert Singapore met liefst zeven ton voor een gouden medaille het meest uit. In Europa is dat Polen met drie ton, nog altijd tien keer meer dan in Nederland. Wij staan slechts op plek 26 in de lijst van olympische geldbonussen. "Hoe wordt al dat geld dan precies verdeeld? En waar komt het allemaal vandaan?", vraagt Timmer zich af. "Het zou eerlijk zijn als de prachtige prestaties van alle sporten worden gezien."

Problemen

De beperkte financiële middelen zorgen meer dan eens voor problemen na de carrière van een sporter. "Als ze stoppen, hebben veel atleten moeite met terug te keren in de maatschappij", aldus de Groningse schaatslegende. "Het zou fijn zijn als sporters hun financiën dan ook op orde hebben. Dat ze één à twee jaar de tijd hebben om zich om te scholen."

Uithangbord

"Maar een geldbonus krijg je niet zomaar", weet ook Timmer. "Je moet de allerbeste zijn in je sport. Dan ben je ook meteen een uithangbord en kan je mensen verbinden. Sportieve prestaties brengen veel te weeg. Ik vind het terecht dat je daar dan ook voor beloond wordt."

Om toch nog een slagje te kunnen slaan uit al het olympische geweld, heeft Timmer nog een goed idee. "Misschien moeten we een schaatsploeg op poten zetten in Singapore." Dat land neemt slechts met één atleet deel aan de Spelen, waardoor de kans klein is dat de bonus ook daadwerkelijk gaat worden uitgekeerd. "Nederland gaat dus nog verder zakken dan de 26ste plek op de lijst van bonussen. Moeten sporters straks dan op een houtje gaan bijten?", zo besluit Timmer.





Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.