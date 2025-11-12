Het World Cup-seizoen staat op het punt om te beginnen. Komend weekend wordt op de pijlsnelle ijsbaan van Salt Lake City de eerste internationale krachtmetingen bloodgelegd. Een baan waar schaatsicoon Marianne Timmer mooie herinneringen aan koestert, zo vertelt ze in de podcast Dromen van Goud. "Dat is andere koek."

De Utah Olympic Oval staat bekend om de razendsnelle tijden die daar worden gereden. Dit komt omdat de schaatsbaan in Salt Lake City 1.425 meter boven zeeniveau ligt, waardoor er minder luchtweerstand is. Niet gek dus dat alle wereldrecords bij de vrouwen op deze baan zijn gereden.

'Die dacht: hé?'

Ook oud-topschaatsster Timmer reed in het verleden snelle tijden in Salt Lake City. Zo reed ze daar haar persoonlijk record op de 1000 meter. Daarnaast heeft ze nog een mooie herinnering aan de Amerikaanse baan, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik moest daar ooit in de B-groep rijden. Toen reed ik tegen een Japanse genaamd Okazaki. Ik reed toen echt op de persoon en daar rolde uiteindelijk een fantastische tijd uit."

Timmer benadrukt hoe bijzonder dat was, zeker omdat ze die prestatie leverde in de B-groep. "Dan mag je lekker om 08.00 uur ‘s ochtends je wedstrijdjes rijden. Dat is andere koek." Toch reed de drievoudig olympisch kampioene een rappe tijd. "Toen reed ik bijna tegen mijn PR aan'', vertelt Timmer. Dit zorgde voor veel verbazing bij haar bekende schaatscoach. "Jac Orie was toen ook helemaal verbaasd. Die dacht: hé? Ik liet toen wel zien dat ik het nog in me had."

World Cup in Salt Lake City

De topschaatsers gaan komend weekend ook op jacht om een aanval te doen op hun PR en wellicht levert dat zelfs een aantal wereldrecords op. Volgens Timmer is de ijsbaan van Salt Lake City daar ideaal voor. "Fijne baan om te rijden; goede luchtdruk, snel ijs en lekker warm'', verklaart ze.

