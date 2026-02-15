Joep Wennemars was de afgelopen dagen dé meest besproken Nederlander op de Winterspelen in Milaan. De 1000 meter van de wereldkampioen werd om zeep geholpen door zijn Chinese tegenstander en die dreun kwam hard aan bij iedereen die zat te kijken. Drie dagen later liet hij zien over de nodige veerkracht te beschikken.

Wennemars kreeg op de laatste wissel van zijn 1000 meter geen voorrang van tegenstander Lian Ziwen en daardoor greep hij naast een zeker lijkende medaille. De emoties liepen hoog op bij de schaatser die naar eigen zeggen een droom in duigen zag vallen. Ook vader Erben Wennemars had zijn emoties niet onder controle en kreeg het zelfs aan de stok met een aantal beveiligers.

'Opgeheven hoofd'

Vier dagen later kwam Wennemars in actie op de 500 meter waarop hij als 21ste eindigde. Als NOS-presentator Henry Schut stelt dat het niet zo goed ging, reageert schaatsicoon Mark Tuitert: "Dat mag je eigenlijk ook niet verwachten als je moet starten nadat er zoveel door je lijf is gegaan. Die reskate ook. Het hele stadion ging wel achter hem staan. Hij kan 9.7 openen, maar het is helemaal niet gek dat hij daar nu niet aankomt."

Zesvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst vult aan: "Maar hij moet wel vertrouwen halen uit deze race. Een 10.0 opening hoort niet op een 500 meter, maar het rondje dat hij vervolgens rijdt en de laatste binnenbocht, die zijn wel echt heel erg goed hoor. Hij rijdt een rondje 24.8 uit die 10.0, dus dat is echt goed. Met opgeheven hoofd kan hij naar de 1500 meter toe gaan werken."

Tuitert is het daar helemaal mee eens: "En hij is fit hè. Ook op die 1000 meter zag je hem er echt doorheen komen. Voor die 1500 meter moet hij hier echt moed uit putten."

'Zou het mezelf nooit vergeven'

In het interview met Wennemars dat vervolgens wordt uitgezonden, oogt de 23-jarige hardrijder ietwat onrustig. Met felle ogen kijkt hij steeds alle kanten op terwijl hij antwoord geeft op de vragen. Hij trekt eenzelfde conclusie als Tuitert en Wennemars: de opening was niet goed, maar het volle rondje wél.

"Het is zwaar geweest", erkent Wennemars over de afgelopen dagen. "Maar ik heb de knop omgezet. Ik kan over anderhalve week wel weer lekker gaan balen, maar ik heb nu nog eens kans en zou mezelf nooit vergeven als ik bij de pakken neer zou gaan zitten."

Terug bij Schut en de twee analisten zien we lachende gezichten. "Hij ziet eruit alsof hij meteen die 1500 meter wil gaan rijden, die enorme focus weer", lacht de presentator. Dat bevestigen Wüst en Tuitert. Die laatste: "Die focus zit er wel weer in, gelukkig. Goed om te zien!"

1500 meter in Milaan

De 1500 meter voor mannen staat voor donderdag 19 februari op de planning. Namens Nederland komen naast Wennemars ook Kjeld Nuis en Tijmen Snel in actie. Een dag later zijn de vrouwen aan de beurt.