Nu de Olympische Spelen bijna op haar eind lopen, is het tijd om terug te kijken. Het behalen van een olympische titel zal voor altijd in de geschiedenisboeken geschreven staan. Voor schaatsicoon Anni Friesinger reden genoeg om terug te kijken op haar eigen gouden medaille.

Friesinger reflecteert in een lang bericht op Instagram op de olympische titel die ze behaalde in 2002. Toen was de Duitse schaatslegende de beste op de 1500 meter. Bij een filmpje met foto's van de gouden race in Salt Lake City begint ze met de woorden: "Wanneer dromen uitkomen".

'Verjaardag'

"De verjaardag van mijn eerste Olympische gouden medaille op de 1500 meter in Salt Lake City…", zo vervolgt Friesinger die vierentwintig jaar geleden haar grootste sportprestatie ooit behaalde. "Voor elke atleet is dit het ultieme doel, en de foto's spreken boekdelen over de emoties, het harde werk, de passie en de opofferingen die gepaard gaan met zo'n overwinning en de weg ernaartoe."

"De voorbereiding duurt jaren; je hebt zelfvertrouwen nodig, een goed team en steun, en ook een beetje geluk op zo'n belangrijke dag", sluit de Duitse haar bericht af. Het zou voor de atlete uit Beieren meteen ook haar enige individuele olympische titel betekenen. Wel pakte ze nog tweemaal goud met de Duitse ploegenachtervolging. In totaal kwam ze op vier verschillende Spelen in actie.

Postma

Friesinger was tijdens deze Olympische Spelen actief in Italië namens Eurosport. Als partner van ex-topschaatser Ids Postma, die olympisch kampioen werd in 1998 in Nagano, heeft ze bovendien een sterke band met Nederland. Ook sprak ze meermaals met Sportnieuws.nl over het schaatsen in Nederland en Duitsland en de steeds meer veranderende schaatscultuur.

Nederlandse hegemonie

Friesinger was de éénnalaatste olympisch kampioene op de 1500 meter die niet uit Nederland kwam, voor de Canadese Cindy Klassen in 2006. Daarop volgde een ware Oranje-hegemonie. Dit jaar was het, misschien wel vrij onverwachts, Antoinette Rijpma-de Jong die het goud op de lastige afstand pakte en daarmee haar carrière vervolmaakte. Voor de vijfde keer op rij stond er een Nederlandse vrouw op het hoogste treetje van het podium. Voor Rijpma-de Jong waren dat driemaal Ireen Wüst en één keer Jorien Ter Mors.