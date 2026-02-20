De 1500 meter voor vrouwen is vrijdag de laatste individuele afstand van het olympisch schaatstoernooi in Milaan en in Nederland eentje met extra lading. Grote afwezige is wereldkampioene Joy Beune en dat zorgt al sinds het OKT voor veel discussie. Schaatslegende Anni Friesinger heeft daar een duidelijke mening over in gesprek met Sportnieuws.nl.

Marijke Groenewoud rijdt vrijdag net als Femke Kok en Antoinette Rijpma-De Jong de 1500 meter in Milaan, maar doordat ze op de 3000 en 5000 meter niet mee kon doen om de medailles is de discussie over de ontbrekende Beune, die alle World Cups won waar ze aan meedeed, weer opgelaaid. Kok gaf in aanloop naar de olympische race ook nog aan dat ze het jammer vond dat haar sterke landgenote niet van de partij is.

'Ze had aangewezen moeten worden'

Friesinger, die tijdens de Spelen commentaar geeft en analyseert voor Eurosport bij de schaatswedstrijden, vindt dat Beune voor het OKT een bijzondere status had moeten krijgen: "Een topatleet, die heel goed presteert het hele jaar, moet een beschermde status hebben. Jutta Leerdam wordt aangewezen na de val op de 1000 meter en wordt olympisch kampioen. Joy was zo goed het hele voorseizoen en had ook aangewezen moeten worden."

De Duitse doet ook direct een voorstel: "Dan moeten ze zeggen: als zo iemand in de top vijf eindigt en niet te ver weg is van de winnende tijd, dan wordt die aangewezen. De KNSB, dat de regels maakt, moet je de schuld geven."

'Dat is niet fair'

Friesinger vindt echter niet dat één van de andere vrouwen nu nog het ticket moet opgeven zodat Beune kan rijden. "Je kunt niet afdwingen dat een Marijke Groenewoud of een Antoinette Rijpma-De Jong die plek weggeven. Dat kan je niet doen. Dan had de KNSB dat vooraf moeten beslissen. Het is heel erg zuur voor voor Joy. Ik vind het ook jammer, maar dat andere kan ook niet. Dat is ook niet fair."

Wel zou de schaatsbond lering moeten trekken uit wat er met Beune is gebeurd op het OKT. "Ik vind dat de toppers beter beschermd moeten worden en zij was dat op de 1500 meter. Dat heeft de KNSB fout gedaan door de atleet niet te beschermen", aldus Friesinger, die in haar loopbaan drie gouden medailles won op de Winterspelen.

Kjeld Nuis

Voor Beune was er donderdag nog wel een feestje te vieren. Haar vriend Kjeld Nuis knokt zich op zijn 36ste naar nog meer eens een olympische medaille. Waar hij tot nu toe drie gouden plakken verzamelde, kwam daar op de 1500 meter een bronzen bij. Beune hield zich in bij de huldiging, omdat ze vrijdag nog reserve is voor de 1500 meter.