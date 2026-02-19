Heerenveen organiseert een huldiging voor olympische sporters. De stad van schaatstempel Thialf organiseert volgende week donderdag in het centrum een eigen huldiging op de Oude Koemarkt. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Volgens de gemeente hebben ook veel sporters de uitnodiging 'enthousiast opgepakt'.

In Heerenveen ligt schaatsstadion Thialf, waar veel van de deelnemers zich op de Winterspelen in Milaan hebben voorbereid. Meerdere sporters, vooral shorttrackers, langebaan- en kunstschaatsers, wonen ook in de buurt, aldus de woordvoerster. Bovendien vond in Thialf het OKT plaats, waar de olympische tickets werden verdeeld.

Huldiging

Bij de huldiging spreken onder anderen burgemeester Avine Fokkens-Kelder en gedeputeerde Abel Kooistra van de provincie Friesland. Het evenement, dat om 19.30 uur begint, is een initiatief van onder meer de gemeente, provincie en Thialf. Op deze manier hoopt de stad haar status als 'schaatshoofdstad' nog meer kracht bij te zetten.

Schaatsster Femke Kok, die tot nu toe een gouden en zilveren medaille won op de Spelen, wordt ook in haar eigen woonplaats Nij Beets gehuldigd. Wanneer precies is nog niet bekend, maar dit zal pas na het WK in Thialf zijn, zei een woordvoerder van de gemeente Opsterland. Kok komt vrijdag voor de laatste keer in actie in Milaan, op de 1500 meter.

Jutta Leerdam

In de gemeente Westland, waar schaatsster Jutta Leerdam oorspronkelijk vandaan komt, wordt ook gekeken naar mogelijkheden om haar te eren. Leerdam haalde eveneens een gouden en zilveren medaille in Milaan. "We houden rekening met wat er voor haar mogelijk is en natuurlijk ook met het WK sprint", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Familie Van 't Wout

Voor de shorttrackers Jens en Melle van 't Wout en schaatser Marcel Bosker is volgende week vrijdagavond een huldiging in het Friese Sintjohannesga, laat een woordvoerder van de gemeente De Fryske Marren weten. Shorttracker Jens van 't Wout won twee keer goud en een keer brons en zijn broer Melle haalde een zilveren medaille. Zij sluiten het olympische toernooi vrijdag af.

Velzeboer

Ook de gemeente Culemborg, waar de shorttrackzussen Xandra en Michelle Velzeboer vandaan komen, wil iets organiseren. Concreet zijn die plannen nog niet, zegt een woordvoerster. Mogelijk is daar in de loop van volgende week meer over bekend. Xandra Velzeboer won al twee gouden medailles in Milaan. De zussen moeten vrijdag nog een keer aan de bak op de 1500 meter voor vrouwen.

TeamNL Huis

Andere plaatsen kijken eveneens naar mogelijkheden om 'hun' olympiërs te eren. Daaronder valt ook de gemeente Edam-Volendam. Daar komt schaatsster Merel Conijn, die zilver won, vandaan. Of zij een eigen huldiging krijgt, wordt later bekend. In Italië worden alle medaillewinnaars sowieso ook al gehuldigd in het TeamNL Huis.