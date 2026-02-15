Femke Kok heeft op indrukwekkende wijze de torenhoge verwachtingen waargemaakt op de Olympische Spelen. De sprintster, die eerder al zilver pakte op de 1000 meter, greep nu overtuigend het goud op haar favoriete 500 meter, de afstand waarop ze al twee jaar onverslaanbaar was. Jutta Leerdam voegde na haar goud op de 1000 meter opnieuw een olympische medaille toe met het zilver.

Voor Kok was is het goud op de 500 meter de bekroning op een seizoen waarin ze de concurrentie keer op keer te snel af was. De Nederlandse sprintster won alle World Cups die ze reed op deze afstand en scherpte eerder dit seizoen zelfs het wereldrecord aan. In Milaan bevestigde ze opnieuw haar status door in de slotrit tegen de Amerikaanse Erin Jackson het verschil te maken.

Eerder op deze Spelen liet Kok al zien in topvorm te verkeren door zilver te pakken op de 1000 meter. In die race reed ze zelfs korte tijd het olympisch record, totdat Jutta Leerdam dat record ongeveer tien minuten later alweer verbeterde en het goud pakte. Voor Kok is het toernooi bovendien nog niet voorbij: later in Milaan komt ze ook nog in actie op de 1500 meter, een afstand waarop ze opnieuw tot de kanshebbers voor een medaille behoort.

Jutta Leerdam kwam op de 500 meter eveneens in actie en reed naar de tweede tijd. Na haar gouden medaille op de 1000 meter voegt ze daar nu een zilveren plak aan toe. De Nederlandse maakte eerder deze Spelen al haar droom waar door goud te pakken op de 1000 meter, onder toeziend oog van haar familie en haar verloofde Jake Paul. Ook op de 500 meter behoorde Leerdam tot de serieuze kanshebbers.

Bij de mannen won Jenning de Boo zaterdag zilver, achter Jordan Stolz. Kok en De Boo trainden de afgelopen dagen als teamgenootjes van Team Reggeborgh al samen.