Femke Kok heeft de 1000 meter gewonnen bij de World Cup schaatsen in Calgary. De schaatssensatie reed een geweldige rit en finishte met een tijd van 1.12,36. Het podium was volledig oranje: Isabel Grevelt werd tweede en Marrit Fledderus derde. Jutta Leerdam stelde enigszins teleur met een vierde plaats, terwijl Antoinette Rijpma-De Jong er niet aan te pas kwam en als negende eindigde. Het was Koks eerste World Cup-zege op deze afstand.

Rijpma-De Jong en Grevelt openden als eerste Nederlandse schaatssters de 1000 meter. In hun rechtstreekse duel blonk vooral Grevelt uit met een persoonlijk record: zij noteerde 1.13,14 en schaatste zich daarmee virtueel naar de eerste plaats. Rijpma-De Jong finishte exact zes tienden later, in 1.13,74.

Kok in topvorm

Kok liet na haar sensationele wereldrecord op de 500 meter van vorige week in Salt Lake City zien dat ze al vroeg in topvorm verkeert. De Nederlandse finishte met een tijd van 1.12,36. Daarmee vestigde ze niet alleen een persoonlijk record, maar verdrong ze ook haar landgenote Grevelt van de virtuele koppositie.

Fledderus maakt indruk, Leerdam niet

Ook Fledderus reed een sterke rit. Zij kwam in actie tijdens een duel met wereldrecordhoudster Brittany Bowe. Met een tijd van 1.13,33 schaatste ze zich virtueel naar de derde plaats, achter Femke Kok en Isabel Grevelt. Leerdam moest op dat moment echter nog in actie komen in de laatste rit.

De Westlandse stelde echter teleur, nadat ze vorige week nog de beste was op de dubbele sprint. In een bocht verloor Leerdam veel tijd en daarna reed ze in het rood. Ze finishte in 1.13,34 en werd vierde, waardoor de plekken 1 tot en met 4 volledig Nederlands waren.

Wereldrecord

Het wereldrecord op de 1000 meter staat sinds 2019 op naam van de Amerikaanse Bowe. Zij noteerde destijds een tijd van 1.11,61 in Salt Lake City. Vorige week won Leerdam op haar favoriete afstand in Salt Lake City. Op het scorebord verscheen een tijd van 1.12,35 tijdens een rechtstreeks duel met Kok. Zij kwam net iets later over de finish met een tijd van 1.12,43.

