Voor Suzanne Schulting verliep het schaatsseizoen nog niet zoals ze wilde, maar maandag kreeg ze eindelijk een mooie opsteker. Door de afwezigheid van enkele andere toppers mag ze komend weekend bij de World Cup in Hamar haar opwachting maken.

Schulting was jarenlang een absolute topper in het shorttrack, maar besloot zich vanaf vorig jaar op de langebaan te richten. Dat doet ze ook dit jaar met als ultieme doel natuurlijk deelname aan de Olympische Winterspelen. De weg daar naartoe verloopt echter met de nodige obstakels.

De Team Essent-rijdster greep bij de NK afstanden naast een ticket voor de eerste World Cups van het jaar en kon de afgelopen tijd dus geen wedstrijden op het hoogste niveau rijden. Daar gaat dit weekend in Hamar echter verandering in komen, want Schulting is door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB uitgenodigd voor de World Cup in Noorwegen.

Schulting mag daar twee keer de 500 meter rijden en dat is natuurlijk een mooie opsteker voor haar. Ze profiteert van het feit dat de Nederlandse vrouwen het bij de eerste World Cups in Salt Lake City, Calgary en Heerenveen het goed hebben gedaan op de kortste afstanden.

De wedstrijd in Hamar is de laatste die meetelt voor de verdeling van de olympische tickets, maar Nederland staat er zo goed voor dat de resultaten in Noorwegen niet meer van belang zijn. Joy Beune, Jutta Leerdam en Angel Daleman blijven thuis en daardoor is er dus ruimte voor Schulting. Zij kan de wedstrijd in Hamar goed gebruiken als voorbereiding op het OKT later deze maand. Daar worden de tickets voor Olympische Winterspelen definitief verdeeld.

Schulting liep ticket eerder net mis

Schulting liep eerder dit jaar op dramatische wijze een ticket voor de World Cups mis op de korste afstand. De vrouwen met de vijf beste tijden bij de NK afstanden zouden meemogen, maar Schulting reed de zesde tijd. Met 37,84 kwam ze toen welgeteld 0,01 seconde tekort ten opzichte van zowel Leerdam als Daleman, die beiden na 37,83 over de streep kwamen.

Discussie over shorttrack

Door de moeizame start van het seizoen kwam er de afgelopen tijd ook weer de discussie op gang of ze misschien toch niet moest overwegen om zich weer op het shorttrackt te focussen. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer sprak zich daar onlangs in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud duidelijk over uit.

