De frustraties waren duidelijk zichtbaar bij Suzanne Schulting na de teleurstellende NK afstanden. Ze blijft in het olympisch schaatsseizoen direct met de nodige vragen achter. Hoe nu verder? "Het is gewoon een totaal andere route", bekijkt Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud de situatie van Schulting.

"Natuurlijk valt me dat tegen", stelt Schulting tegenover de NOS over het mislopen van kwalificatie voor de World Cups op de 500 en 1000 meter. Op de kortste afstand was ze nog dichtbij, maar kwam Schulting uiteindelijk slechts zes duizendsten van een seconde tekort om zich te plaatsen. Hoe nu verder weet Schulting nog niet. "Ik heb nog geen idee. Ik ben nog niet bezig geweest met wat we morgen of overmorgen gaan doen, dat moeten we maar eens bespreken."

Ook Marianne Timmer zag Schulting in Thialf geen al te beste indruk achterlaten. "Wie ik wel teleurstellend vond, is Suzanne Schulting", geeft de drievoudig olympisch schaatskampioene aan in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik heb haar hoog zitten, nog steeds. Het kwam alleen niet uit de verf. Het leek net alsof de timing niet goed was. Een iets te opgewonden standje, en dat het allemaal net niet raak is."

Zelf had Schulting gedacht beter in vorm te zijn, bekende ze bij de NOS. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik een goede zomer heb gedraaid. Alleen het was nu niet goed genoeg. Je moet gewoon top zijn om je te kwalificeren, en dat was ik gewoon niet." Terugkomen op haar eerdere besluit om langebaan te verkiezen boven shorttrack doet ze voorlopig niet. "Het plan is nog steeds richting het OKT voor langebaan te gaan, dat is onveranderd. Ook na een tegenvallend toernooi. Ik denk dat we gewoon een goed plan moeten maken om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij het OKT. Eerst even uitrusten."

Timmer denkt wel al te weten welke route Schulting nu moet bewandelen. "Ze gaat nu een heel ander traject in. Het mooiste is natuurlijk wel als je meegaat met de World Cups." Dat laatste gaat voor Schulting dus niet gebeuren. "In principe kom je in de Holland Cup-cyclus terecht. Dan kom je op ijsbanen zoals Deventer, Hoorn en Haarlem. Dat zijn geen snelle banen en je hebt niet de aansluiting met het internationale veld. Het is gewoon een totaal andere route."

Stof tot nadenken

Schulting zelf heeft voldoende stof tot nadenken. Gaat ze weer verlangen naar de succesvolle tijden als shorttrackster? Binnen die discipline werd ze al liefst drie keer olympisch kampioen. Of knokt de 28-jarige schaatsster van Team Essent zich via een alternatieve weg keihard terug in de hoop op betere tijden bij het olympisch kwalificatie van 26 tot en met 30 december in Thialf?

Timmer kan zich in elk geval goed verplaatsen in de situatie van Schulting, zo geeft ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud aan. "Als je twintig jaar aan topsport hebt gedaan, dan heb je af en toe de boot ook wel eens gemist. Het is zoals het is. Als dit mijn route is, dan moet ik zorgen dat ik het optimale eruit haal. Bij de pakken neerzitten, daar wordt niemand beter van. Je moet wel even schakelen. Maar als dat zo is, dan heb je niet goed gepresteerd. Dat weet je, en dan zijn dit de consequenties. Je kan er alleen niet te lang in blijven hangen. De toekomst ligt voor je."

