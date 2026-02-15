Tussen al het geweld rond de strijd om de winst bij de 500 meter bij de vrouwen deed er nog een derde Nederlandse mee. Anna Boersma begon goed, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de vijftiende plaats. Na afloop bezorgde haar dat tranen.

Met een tijd van 38.01 en een vijftiende plek eindigde Boersma ruim anderhalve seconde achter olympisch kampioen Femke Kok. Dat was voor de 24-jarige Friezin minder dan verwacht. "Het voelde vandaag niet super goed helaas. Ik had van tevoren op meer gehoopt", aldus Boersma kort na afloop in de mixed zone.

'Sneller dan ooit'

"De laatste dagen ging het echt goed. Dus ik heb met een goed gevoel toegewerkt naar vandaag", zo vervolgt de Nederlandse. "Tijdens de trainingen ging het ook erg goed. Ik reed sneller dan dat ik ooit eerder had gedaan. Dan is het wel extra zuur dat het er nu niet uitkomt." De mindere race zorgde na afloop voor tranen bij de debutante.

Boersma maakte een klein foutje vlak voor de finish. Door haar gretigheid maakte zij een misstap waardoor ze wat tijd verloor. "Ik wilde daar iets te graag gaan. Daardoor maakte ik te snel een stap en maakte ik een misslag. Ik had graag een goede race willen neerzetten."

Spanning

Voorafgaand aan haar olympische debuut had Boersma wat last van spanning. "Ik had wel last van zenuwen van tevoren. Maar het waren wel goede zenuwen. Ik had vooral erg veel zin in mijn race", zo liet Boersma optekenen.

Toekomst