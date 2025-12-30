Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen is afgerond. Maar na vijf dagen schaatsfeest in Thialf zijn de stofwolken nog niet opgetrokken. Nu moet worden beslist wie er ook echt naar de Olympische Winterspelen mag. De trainer van Bart Hoolwerf weet het wel: Hoolwerf natuurlijk.

Hoolwerf schreef zich voor het OKT in op drie afstanden. Op de 1000 meter werd hij 15e, op de 5000 meter 9e en voor de 10.000 meter trok hij zich terug. Daarmee verdiende hij geen olympische startbewijzen. Maar Hoolwerf boekt al jarenlang uitstekende resultaten op de massastart. De 27-jarige schaatser uit Eemdijk werd bijvoorbeeld tweede op die discipline bij de WK afstanden (2022).

Massastart

Dit seizoen deed Hoolwerf bij alle vier World Cups mee aan de massastart. Al enige tijd wordt hij daarop gekoppeld aan Jorrit Bergsma. Die won dit seizoen twee World Cups, terwijl Hoolwerf deze uitslagen bij elkaar schaatste: 13e, 7e, 3e en 15e. Hoolwerf had in tactisch opzicht een groot aandeel in de zeges van Bergsma.

In de veelbesproken matrix, waarmee wordt bepaald welke schaatsers op welke afstanden naar de Spelen mogen, staat bij de mannen de massastart op plek 1. Trainer Roy Boeve vindt dat Bergsma en Hoolwerf dat samen voor elkaar hebben gekregen en daardoor ook beiden naar de Spelen moeten gaan.

Minderwaardig

Boeve, de ploegleider van de marathonmannen van Reggeborgh, vindt het terecht dat de massastart die eerste plek op de matrix inneemt. Maar hij wil dan ook dat het besef doordringt dat dit specifieke duo heeft gezorgd voor de sterke prestaties op de massastart. En dat ze niet vervangen moeten worden door een ander duo.

"Is dat een minderwaardige afstand of minder waardevolle medaille als die straks wordt behaald op de Spelen in Milaan?", zegt hij tegen Schaatsen.nl.

De mass start is niet een mens

Hij gaat verder: "Hoe kan het nou dat de mass start in de matrix op de eerste plaats staat? Dat is door twee mensen gerealiseerd. Via een wiskundig model is er berekend dat er op dit onderdeel de grootste kans is voor Nederland op een gouden medaille. Uiteindelijk is er twee jaar lang, eigenlijk vier seizoenen, iets opgebouwd door twee mensen. Niet door één, zoals in de media wordt gezegd: 'We kunnen die tweede plek op de mass start wel aanvullen, want zo belangrijk is het niet.'"

Boeve wordt feller en feller met zijn pleidoio. "Als je ze uit elkaar haalt, dan moet je dit onderdeel uit de matrix halen. Wat ik de laatste tijd op televisie zie en hoor is dat de mass start wordt gedemoniseerd. Alsof het niks voorstelt. De mass start is niet een mens."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.