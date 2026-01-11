Tim Prins heeft de zure nasmaak van het OKT nog niet kunnen wegspoelen met een Europese titel. Peder Kongshaug won op de 1500 meter met een tijd van 1:46.08. De Nederlandse topschaatser werd derde.

De 1500 meter is een sterk bezet onderdeel op de EK afstanden. In de tweede rit stond er een opvallende deelnemer op het ijs. Kai in 't Veld is een geboren Amsterdammer met een Griekse vader. Daarom kan hij voor het Zuid-Europese land, dat niet bepaald een schaatsgeschiedenis heeft, uitkomen. Hij reed een tijd van 1:49.32.

In de vierde rit kwam de eerste 'echte' Nederlander in actie: Louis Hollaar. Hij klokte 1:47.09. Dat was goed voor de vijfde plek.

Prins kon in zijn race niet aan de tijd van Vladimir Semirunniy komen, die op dat moment de snelste was. De Nederlander begon goed, maar na een lastige laatste kruising was hij een tiende langzamer dan de Pool: 1:46.61. Peder Kongshaug reed in de laatste rit tegen Wesly Dijs naar de overwinning. Dijs werd tiende.

Moeizame kruising

Prins schaatste in zijn rit tegen de Oostenrijker Gabriel Odor, die bijna een seconde langzamer is qua persoonlijk record. Dat zorgde dus voor problemen op de laatste kruising, zagen ook de analisten bij NOS. "Odor doet er alles aan om voor langs te komen en Prins houdt hier een slag in", zegt Mark Tuitert over de penibele laatste wissel. "Dit is zonde. Hier laat je zeker een tiende liggen", aldus Erben Wennemars. "Hij hoopte dat hij er in meegetrokken kon worden op die kruising. Dan was het anders zilver geweest. Zilver of brons maakt nou niet zo veel uit. Als het nou zilver of goud was geweest, dan had hij daar enorm om mogen balen."

Gemengde gevoelens voor Tim Prins

Prins zal met gemengde gevoelens aan de start van de 1500 meter hebben gestaan. Hij werd eind december derde op die afstand tijdens het OKT en was virtueel zeker van de Olympische Spelen. Door een aanwijsplek aan Marcel Bosker viel hij echter buiten de boot.

Toch was het voor hem 'geen optie' om dit toernooi over te slaan na de enorme teleurstelling. "Als je niet naar de Spelen gaat, moet je je doelen verleggen. Dat is ook part of the job. Ik voel me niet te goed voor dit EK, totaal niet", sprak Prins vrijdag na zijn zilveren plak op de 1000 meter in Tomaszów Mazowiecki. "Het kost energie om te verwerken, dat merk ik aan alles. Dan loop je ook nog eens een verkoudheidje op. Het zijn geen excuses om niet goed te rijden, maar het helpt niet mee alles uit de kast te halen."

