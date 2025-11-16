Topschaatser Jenning de Boo schaatste zondag nét geen nieuw wereldrecord op de 500 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City, maar hij kan zijn geluk niet op nadat hij zijn teleurstellende rit van een dag eerder heeft goedgemaakt. "Dat was best een domper," vertelt de schaatser, die blij is dat hij de mensen die hem na zaterdag bekritiseerden terecht heeft gewezen met zijn nationale record.

"Wat zal het zijn, een centimeter of twee?" reageert De Boo lachend na zijn knappe prestatie, doelend op zijn afstand van het wereldrecord. "Blijdschap overheerst nu, maar ik zit zo dichtbij." Na zijn tiende plaats op dezelfde afstand een dag eerder, zag hij deze prestatie niet aankomen. "Zaterdag was best een domper."

"Het is eigenlijk belachelijk hoe snel mensen omslaan, want ik kreeg al berichtjes die best negatief zijn. Die pakken me dan best wel, maar daarom is deze extra lekker. Echt een opluchting", snoert hij de criticasters lachend de mond.

'Stond echt versteld'

Ongeveer een kwartier voordat De Boo een nationaal record vestigde, zag hij zijn collega Femke Kok een fenomenaal wereldrecord vestigen bij de vrouwen. De twee schaatsen samen bij Team Reggeborgh. "Ik zag mevrouw Kok het voor mij doen. Toen stond ik echt versteld. Met mijn bek vol tanden zeg maar. Dat wil je dan ook heel graag. Ik was er bijna."

Toch hielp het De Boo niet dat Kok vlak voor hem een wereldrecord vestigde. "Ik zei net tegen haar: 'Ik vond het zo vervelend dat jij voor mij was.' Ik vind het super gaaf voor haar, maar ik moet nog. Dan moet je die switch maken van: 'Ik moet nog en ik wil dit ook.' Dan is het niet fijn als iemand voor jou zo kneiterhard rijdt."

'Durf ik niet te zeggen'

Op de vraag of hij wél een wereldrecord had gereden als Kok dat niet had gedaan, moet hij lachen. "Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat zij echt super goed is momenteel, dus dat wij nu samen op het podium staan, daar ben ik blij mee." De frustratie na zijn tiende plek een dag eerder heeft volgens De Boo meegeholpen aan zijn goede rit van zondag.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.