Joep Wennemars raakte zaterdag verwikkeld in een spannende strijd om de nationale titel op de 1500 meter bij de WK afstanden. Hij schaatste in de slotrit tegen Kjeld Nuis, die er uiteindelijk met de overwinning vandoor ging. Toch is de 23-jarige zeer tevreden.

Wennemars reed namelijk een knappe tijd van 1:43.722. Daarmee bleef hij nipt achter Nuis (1:43.497) en Tim Prins (1:43.538). Een goed resultaat en dat op een speciale dag. Vader Erben vierde namelijk zijn 50e verjaardag.

"Een mooi cadeautje voor hem", zegt de schaatser van Team Essent tegen Sportnieuws.nl. "Hij vindt het heel fijn. Het is echt een goed weekend tot nu toe. Twee keer een goed resultaat. Ik heb heel veel zin in morgen en alles wat hierna nog komen gaat." Vrijdag werd Wennemars al vierde op de 500 meter.

'Dit kan ik ook'

De regerend wereldkampioen komt zondag weer in actie op de 1000 meter. "Op die afstand heb ik me tot nu toe altijd het meest thuis gevoeld. Maar ik had ook al heel lang het gevoel dat ik het op de 1500 meter zou kunnen. Vandaag komt dat eruit en daar ben ik heel erg blij mee. Want dit kan ik ook", is zijn conclusie.

Aan Nuis had hij een sterke directe tegenstander "Dat is heel fijn. Hij heeft echt hoog niveau en rijdt hem op dezelfde manier als ik. Hij is iemand die consistent is en waarvan ik weet dat hij het kan en gaat doen", aldus Wennemars. "Ik weet gewoon wat ik moet doen in zo'n rit en hoe ik mezelf de beste kansen kan geven. Dat heb ik denk ik ook gedaan vandaag. Helaas niet gewonnen, maar ik denk wel dat er veel potentie in zit."

