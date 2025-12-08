Joep Wennemars zorgde zondag voor een bijzonder moment bij de World Cup in Heerenveen. De topschaatser startte op de 500 meter, maar wist al voor zijn race dat hij de finish niet zou halen. Schaatsicoon Marianne Timmer vond het een rare situatie, maar begrijpt Wennemars volledig.

Wennemars ging wel van start, maar gaf er direct de brui aan. Op die manier verdiende hij toch wat punten voor de World Cup en dat was niet het geval geweest als hij zich had afgemeld. Eerder deed ook de Amerikaanse Erin Jackson dat op de 1000 meter en 500 meter bij de vrouwen.

Timmer vertelt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze het een opmerkelijke gang van zaken vond. "Het ziet er heel raar uit. Volgens de regelgeving snap ik het, omdat ze dan hun punten wel binnenhalen. Maar voor het sportieve komt dat niet echt heel lekker over, want de tegenstander moet alleen starten en iemand anders had heel graag gestart en was dan doorgestroomd vanuit de B-groep naar A."

De drievoudig olympisch kampioene ziet dan ook wel wat in het idee van Jac Orie, de coach van Wennemars, om schaatsers de kans te geven één World Cup te skippen zonder dat het gevolgen heeft. "Daar zit wat in, want je kan altijd iets oplopen. Nu ga je kijken: hoe kan ik het minste schade berokkenen aan mezelf en ook aan de uitslagen? Ik snap het, maar het is niet de toekomst."

Verstandig besluit Wennemars

Timmer denkt dat Wennemars een verstandige beslissing heeft genomen door niet voluit te rijden. "Hij beschermt zichzelf nu, dus ik denk dat het goed is. Ook Joep moet over drie weken gewoon kneiterhard rijden (op het OKT, red.), want niks is nog afgedwongen. Hij is zuinig op zijn lichaam, ik vind dat absoluut slim. Je moet nu zorg dragen en geen spierscheuringen oplopen en al dat soort toestanden."

World Cup Hamar

Het is nog onduidelijk of Wennemars volgende week bij de vierde World Cup in Hamar mee zal doen. Dat is de laatste wereldbekerwedstrijd die van belang is voor de ticketverdeling voor de Olympische Winterspelen. De tussenstanden in de klassementen na het weekend in Hamar zullen bepalen hoeveel schaatsers Nederland mag afvaardigen naar Milaan.

Ex-topschaatsster Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.

