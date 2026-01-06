Het OKT en de daaropvolgende bekendmaking van de olympische schaatsploeg leverde de afgelopen tijd flink wat discussie op in Nederland en zorgde zelfs voor bedreigingen aan het adres van een aantal hoofdrolspelers. Toch is de kwestie nog niet gaan liggen, want ook Johan Derksen heeft zich uitgelaten over wat er in de schaatswereld is gebeurd.

Het OKT was de afgelopen tijd misschien nog wel meer voer voor discussie dan het vuurwerk in Nederland. Het ging daarbij vooral om het feit dat de KNSB besloot om Tim Prins thuis te laten, maar ook het ontbreken van wereldkampioene Joy Beune op de 1500 meter deed de nodige stof opwaaien. Nuis uitte de week voor het OKT al kritiek op de opzet van het toernooi en herhaalde dat toen zijn vriendin op haar beste afstand naast een olympisch ticket greep.

Nuis kreeg al een sneer van rivaal Joep Wennemars na het OKT en ook Derksen is kritisch op hem in de podcast Groeten uit Grolloo: "Ik me heel erg geërgerd aan het gemopper van Nuis en Beune. Er zijn vooraf afspraken gemaakt dat de tijden van deze wedstrijd bepalend zijn. Dan verliezen de grote sterren en gaan ze meteen zeuren en theatrale verhalen ophangen. Dat is een klap in het gezicht van de mensen die wonnen."

Derksen vindt dat Nuis geen recht van spreken heeft: "Als je deze regeling maakt, als schaatser akkoord gaat en je haalt het niet, dan moet je je mond houden en geen krokodillentranen." Dat Beune niet alsnog een ticket voor de 1500 meter heeft gekregen, vindt hij dan ook terecht. "Anders hebben die jongens en meiden voor jan met de korte achternaam aan deze wedstrijd deelgenomen."

'Heeft alleen maar ellende opgeleverd'

Dat de selectiecommissie besloot om Prins ondanks zijn derde plek op de 1500 meter niet te selecteren, vindt Derksen dan wel weer opmerkelijk: "Hij rijdt een snelle tijd, maar dan is er een commissie en een achterkamertje die zegt: ja, maar we moeten zus en zo. Het is heel onrechtvaardig tegenover Tim Prins."

Derksen vindt niet dat er tussentijds gesleuteld moet worden aan de regels, maar is wel van mening dat het voor de Spelen van 2030 in de Franse Alpen anders moet: "Het is wel gebleken dat dit reglement niet goed is, want het heeft alleen maar ellende opgeleverd."

