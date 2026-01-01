Het OKT heeft veel stof doen opwaaien in de schaatswereld. Er waren tranen van geluk en van verdriet in Thialf en dat heeft tot de nodige discussie geleid. Moet er over vier jaar nog wel een kwalificatietoernooi verreden worden voor de Spelen? Marianne Timmer geeft haar mening over de kwestie.

De afgelopen week vielen er een aantal toppers buiten de boot op hun favoriete afstand: Jutta Leerdam op de 1000 meter en Joy Beune en Kjeld Nuis op de 1500 meter. Timmer vindt het een lastige situatie en vraagt zich af of de schaatstoppers voor de Winterspelen van 2030 een beschermde status moeten krijgen.

"Het heeft nog nooit zo dicht op elkaar gezeten, op langere afstanden en ook op korte afstanden", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dus het is nu echt een luxepositie. Het ging om duizendsten en zelfs op de 10 kilometer om tienden. We hebben echt heel hoog niveau topsport gezien."

Beschermde status

"Ik vind het wel terecht dat sommige mensen een beschermde status krijgen", vervolgt ze. "Maar het zijn maar negen plekken voor de dames en de heren. En we hebben een veel bredere inzet van onderdelen. In mijn tijd had je geen mass start en ploegenachtervolging en toen hadden we 11 schaatsers per geslacht."

"Dus dat is helemaal in elkaar geschoven. Dan moet je anders daarnaar gaat kijken. Want wie ga je dan wel en wie niet? En dat is een hele lastige puzzel." Dat bleek deze week dus ook weer. Sommige toppers stelden teleur, terwijl er ook talent uitblonk. Bijvoorbeeld Stijn van de Bunt.

Hoge druk

Timmer denkt dat de discussie altijd gevoerd zal blijven worden. "Hoe je het ook wendt of keert, je kan het nooit 100 procent goed doen." Bij het OKT speelt ook de vorm van de dag een grote rol. De drievoudig olympisch kampioene heeft wel genoten van de strijd. "We hebben hier topsport gezien onder hele hoge druk en dat geeft een hele andere dynamiek."

"Dat was voor de sporters soms heel heftig, want er waren ook mensen die konden janken omdat eindelijk over was. Maar dat was wel pure topsport, ja."

Financieel belang

Er was ook kritiek van de bedenker van de matrix dat het OKT vooral werd georganiseerd vanuit financiële overwegingen. Daar zouden de schaatsers de dupe van worden. Maar Timmer is het niet eens met die bewering. "Zij hebben hier toch ook voordeel van? Iedereen is in beeld en we hebben elke dag schaatsen op tv."

"Je wil ook een eerlijke competitie", vervolgt ze. "Er is heel hard gestreden. Er zijn risico's genomen. Er zijn mensen die hebben echt voor leven en dood gereden hier. Het was vol, uitverkocht en het was een fantastisch evenement."

"We hebben echt van alles gezien, ook verdriet, maar ook vreugde. Het was heel bijzonder. Het is gestreden als gladiatoren hier", besluit ze. Ze verheugt zich dan ook al enorm op de Spelen in februari.

Kjeld Nuis ontevreden over systeem

Ook topschaatser Nuis had zijn boosheid geuit over het selectiesysteem nadat zijn vriendin Beune door een vierde plaats op de 1500 meter naast een ticket had gegrepen. De tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter had ook voorafgaand aan het OKT al gezegd dat hij vond dat schaatsers die goed hadden gepresteerd zoals Femke Kok en Joy Beune vooraf aangewezen moesten worden.

