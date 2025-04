Topschaatsers van Team Essent trainen fanatiek in het buitenland op fraaie locatie

Veel schaatsers zijn inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het olympische seizoen. Zo ook de voltallige ploeg van Team Essent. Een deel daarvan is uitgevlogen naar Spanje, maar daar zitten de mannen van Jac Orie zeker niet stil.

Hoewel het in Nederland al wekenlang goed vertoeven is wat betreft het weer, hebben een aantal schaatsers van Team Essent besloten om het vliegtuig naar Zuid-Europa te pakken. In Spanje bereiden ze zich verder voor op het belangrijke schaatsseizoen. Dat doen ze onder meer in het zonnetje in de tuin van aardig luxe onderkomen.

Zo deelde Chris Huizinga vrijdag op Instagram wat korte sfeerimpressies van de oefeningen die onder meer Merijn Scheperkamp, Joep Wennemars en Freek van der Ham deden. Ook de Belg Mathias Vosté is er bij. Eerder deze week deelden enkele schaatsers ook beelden van het fraaie Spaanse landschap dat ze op de fiets ontdekten.

Nog meerdere trainingskampen

De schaatsers kwamen onlangs al bij elkaar voor de eerste gezamelijke voorbereiding van dit seizoen. Later dit jaar zijn er nog twee trainingskampen. Eerst in mei 'gewoon' in het Nederlandse De Lutte en een paar weken later trekt Essent naar het Italiaanse Collalbo, bekend van de beroemde buitenijsbaan.

Volop contractnieuws bij Team Essent

De afgelopen weken was er vooral veel contractnieuws bij de ploeg. Zo verlengden onder meer Joep Wennemars en Angel Daleman hun verbintenissen tot ver na de Olympische Winterspelen. Ook Huizinga brak zijn contract open, net als schaatstalent Sijmen Egberts. Daarnaast liet Suzanne Schulting weten volledig voor het langebaanschaatsen te gaan.

Wanneer begint het schaatsseizoen écht?

Hoewel het nog echt zomer moet worden, zijn de schaatsers dus al volle bak in traning. Dat is zo gek natuurlijk niet, want er komt een heel belangrijk jaar aan. In februari 2026 staan de Olympische Spelen van Milaan op het programma en daar wil iedereen natuurlijk bij zijn. Door de Spelen ziet de kalender er ook anders uit dan bijvoorbeeld het afgelopen jaar. De eerste wedstrijd vindt in het weekend van 31 oktober plaats: de NK afstanden.

Er is in tegenstelling tot dit jaar geen WK afstanden. Eind december weten de schaatsers of ze mogen afreizen naar Italië, want van 26 tot en met 30 december vindt het Olympisch Kwalificatie Toernooi plaats.