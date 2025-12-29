De ontknoping van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nadert en de spanning loopt voelbaar op. Met de 1500 meter voor vrouwen en de 1000 meter voor mannen staat er een waar spektakelstuk op het programma. Juist op die dag liggen de laatste kansen voor meerdere topschaatssters, onder wie Antoinette Rijpma-De Jong en Angel Daleman.

Volgens Marianne Timmer mogen liefhebbers zich opmaken voor een interessante schaatsdag. "We hebben spektakel. De 1500 meter bij de vrouwen", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Daarbij kijkt Timmer ook nadrukkelijk naar Femke Kok. Kok reed eerder dit OKT een baanrecord in Thialf en liet op de 500 meter zien in bloedvorm te verkeren. "Dat is echt bizar", merkt Timmer op. Haar 1000 meter was minder, maar daar heeft de voormalig topschaatsster een verklaring voor: "Die duizend was misschien ook wel de stress."

Antoinette Rijpma-De Jong onder druk op 1500 meter

De meeste druk rust echter op Rijpma-De Jong. Zij sloeg de 3000 meter over en kan op de 1500 meter geen fout meer permitteren. "Dit is voor haar nu de laatste kans", stelt Timmer, die begint over de torenhoge druk. "Die is mega hoog. Ze kan presteren onder druk, maar dit is voor Antoinette wel heavy." Met een knipoog voegt ze daaraan toe: "Heavy metal."

Die spanning wordt extra voelbaar door de matrix. De eerste twee plekken op de 1500 meter leveren directe plaatsing op, terwijl je daarachter in de wachtkamer belandt. "Je wilt eigenlijk bij de eerste twee zitten om echt direct safe te zijn", legt Timmer uit. En dat is geen eenvoudige opgave met concurrentie van onder anderen Marijke Groenewoud, Jutta Leerdam en Joy Beune. Over Leerdam verwacht Timmer dat zij met minder druk kan rijden. "Daar is wel een stukje last van haar schouders afgevallen", doelt ze op haar sterke optreden op de 500 meter.

'Het wordt een hele mooie dag'

Ook Daleman staat voor een uiterst belangrijke rit. "Voor haar is dit ook de laatste kans", aldus Timmer. Hoewel Daleman zich dit OKT nog niet volledig heeft kunnen laten zien, ziet ze juist op de 1500 meter mogelijkheden. "Die kwam er nog niet helemaal uit zoals dat zou kunnen, maar deze afstand is voor haar erop of eronder." Timmer schuift haar zelfs naar voren als outsider. "Dat is wel mijn dark horse."

"Ik ben benieuwd of zij inderdaad ook een extraatje kan geven:, zegt Timmer over Daleman, die voor haar laatste kans staat. De oud-topschaatsster verwacht in ieder geval een race waarin de spanning voelbaar zal zijn. “We hebben spektakel. Het wordt een hele mooie dag."

