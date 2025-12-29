Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf vraagt het uiterste van schaatsers, maar zet ook anderen onder hoogspanning. In een toernooi waarin vier jaar voorbereiding samenkomt in een paar races, kan één moment alles kantelen. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer ligt er dit OKT dan ook een bijzonder lastige taak bij de starter.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud staat Timmer stil bij de spanning rond de start. Ze benadrukt dat de starter een eerlijke wedstrijd wil waarborgen, maar ziet tegelijk hoe groot de druk is voor de sporters. "Die starter wil natuurlijk een eerlijke wedstrijd. Als sporter is dat lastig, want je staat op scherp. Je moet in het startschot vallen. Dat kan winst of verlies zijn."

'Voel de wedstrijd aan'

Juist omdat er zoveel op het spel staat, is voorzichtigheid aan de start bijna onvermijdelijk. "Je neemt geen risico, want je wil wel staan." Dat zorgt voor een spanningsveld tussen starter en sporter. "Je telt mee. Je oefent starts om in het startschot te vallen en daar valt en staat alles mee", weet Timmer. Tegelijkertijd sluipt er frustratie in als het te lang duurt. "Dan denk ik soms: het duurt te lang, duurt te lang schieten. Want je wil geen valse start en diskwalificatie."

Timmer nuanceert daarbij het beeld dat het OKT wordt gedomineerd door valse starts. "Dat valt wel mee." Toch ziet ze ruimte voor verbetering. "Dan denk ik soms: doe dan een fractie sneller, zodat we gewoon de sport zien." Ze begrijpt dat de spanning van het toernooi meespeelt, maar benadrukt dat gevoel voor het moment belangrijk blijft. "Voel de wedstrijd aan."

Valste start met grote gevolgen

Dat de start grote gevolgen kan hebben, bleek dit OKT onder meer bij Marrit Fledderus. Zij werd tweemaal teruggefloten door de starter en uiteindelijk gediskwalificeerd na twee valse starts. Ook andere schaatsers moesten meerdere keren opnieuw beginnen doordat er een valse start werd gemaakt, wat zichtbaar ten koste ging van het ritme.

Ook Jutta Leerdam kreeg daarmee te maken. "Als je drie keer moet starten, is dat niet prettig. Je bent volledig gefocust, staat aan de start en moet dan weer terug", gaat Timmer verder, die aangeeft dat dit mentaal zwaar is. "Je absolute scherpte heb je bij de eerste start. Daarna moet je opnieuw schakelen."

Timmer heeft duidelijke boodschap

Juist daarin zit volgens Timmer de complexiteit van het OKT. Op een toernooi zonder marge kan zelfs het moment vóór het startschot doorslaggevend zijn. Voor de komende dagen hoopt Timmer dat de start iets soepeler verloopt. "Ietsje sneller starten", luidt haar boodschap.

