De veelbesproken mannen van de ploegenachtervolging stonden vrijdagochtend voor het eerst samen op het ijs om te trainen. Lang duurde dat echter niet. Het drietal heeft ook niet veel tijd om op elkaar in te spelen. Toch is er geen gebrek aan vertrouwen. "In Milaan wordt het vanzelf een team."

De aanstelling van Marcel Bosker in de Nederlandse olympische selectie ten koste van Tim Prins hielden de gemoederen in de schaatswereld flink bezig de afgelopen weken. De 29-jarige schaatser werd ingeschoven ten behoeve van de ploegenachtervolging. Hij vormt samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt de Nederlandse trein in Milaan.

Korte training

Dat drietal stond vrijdagochtend voor het eerst samen op het ijs in Thialf om te trainen voor de ploegenachtervolging. Ze zouden dat al eerder doen, maar toen kampte Van de Bunt nog met een griepje. De training was echter van korte duur, slechts twintig minuten.

Ondanks de korte training is Huizinga hoopvol. " Elk moment dat we samen zijn, proberen we wel het juiste gevoel te krijgen", zo begint hij tegenover de NOS. Veel momenten heeft het drietal echter niet. Bosker gaat namelijk met zijn ploeg op trainingskamp in Spanje en Huizinga doet dat in Italië.

Vertrouwen ondanks weinig tijd

Ze kunnen dus pas voor het eerst weer samen trainen in de voorbereiding op de vijfde World Cup in Inzell. Daar wordt echter geen ploegenachtervolging gereden. De eerste wedstrijd die de olympische formatie dus gaat rijden is gelijk in Milaan.

Ondanks de geringe tijd houdt Huizinga vertrouwen. " Het is zeker mogelijk om er binnen een paar weken iets van te maken. Ik heb namelijk met Bosker al wat ploegenachtervolgingen gereden en er is maar één iemand nieuw. Ik denk dat we het goed met elkaar kunnen oplossen. In Milaan wordt het vanzelf een team."

Gelegenheidsformatie op EK

Op vrijdagavond rijdt Nederland ook een ploegenachtervolging op de EK afstanden in Polen. Deze trein bestaat echter uit een gelegenheidsformatie met Louis Hollaar, Wisse Slendebroek en Kars Jansman. De Nederlandse toppers zijn druk met de voorbereidingen op de Spelen.

