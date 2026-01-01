Marijke Groenewoud heeft in Thialf haar titel bij de NK marathon geprolongeerd. De topschaatsster maakte haar favorietenrol vlak na het OKT volledig waar door de massasprint te winnen.

Groenewoud kwam in de laatste dagen van 2025 in actie tijdens het OKT en daar verzekerde ze zichzelf van deelname aan de Olympische Winterspelen. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander pakte startbewijzen op de 1500 en de 3000 meter, maar viel op de 5000 meter net naast de boot.

De 26-jarige Groenewoud legde de afgelopen dagen dus flink wat meters af in Thialf, maar veel tijd om te rusten had ze niet. Op nieuwjaarsdag moest ze namelijk alweer aan de bak bij de NK marathon. Groenewoud won vorig jaar voor het eerst en verdedigde haar titel met succes. De schaatsster was na honderd ronden de sterkste in de massasprint. Ze bleef op de meet Kim Talsma (tweede) en Lianne van Loon (derde) voor.

Groenewoud had op het NK marathon veel profijt van haar teamgenoten, die voortdurend alert waren en reageerden op ontsnappingen. Het peloton bleef daardoor in de slotfase compact. In de sprint was Groenewoud niet bij te houden. "We moesten flink aan de bak, maar ik heb een sterk team. In de laatste ronden was het een kwestie van goed ruimte kiezen voor mezelf, want dan kan ik mijn beste sprint rijden", zei de kampioen na afloop bij de NOS.

Vier onderdelen op Spelen

Groenewoud kreeg tijdens de marathon overigens goed nieuws, want toen bracht de KNSB de definitieve selectie van de Winterspelen in Milaan en Cortina naar buiten. Daaruit blijkt dat ze in totaal zelfs vier onderdelen gaat rijden: naast de 1500 meter en 3000 meter doet ze ook mee aan de massastart en ploegachtervolging. Dat was overigens ook de verwachting na de prestaties van Groenewoud op het OKT.

Gelling wint bij mannen

Daan Gelling won het kampioenschap bij de mannen. Hij won de sprint van een kopgroep van vier schaatsers, die in de slotfase van de race over 150 ronden een ronde voorsprong wisten te nemen. Casper de Gier spurtte naar de tweede plaats, Jordy Harink werd derde. In de groep achtervolgers zaten Marcel Bosker, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga, langebaanschaatsers die volgende maand ook in actie komen op de Olympische Winterspelen.

