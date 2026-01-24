Jenning de Boo heeft een jasje uitgedaan op de World Cup schaatsen in Inzell. De Nederlandse hogesnelheidstrein ging tot het gaatje op de 1000 meter, waar hij vierde werd. Na afloop zat de topschaatser er helemaal doorheen.

"Het doet pijn. Net als de vorige keer in Inzell is het even bijten", bekent De Boo, terwijl hij kort na de race wordt geïnterviewd. De schaatshal in Duitsland ligt enigszins op hoogte en het is een zware baan. Eerder moest Jordan Stolz al overgeven na de 1500 meter op vrijdag, zaterdag deed Joep Wennemars dat. "Ik houd het heel trots allemaal binnen nu", lacht De Boo als een boer met kiespijn. "Ik ga er op een andere manier mee om."

"Mijn keel staat in de fik, ik heb moeite met alles helder houden. Het hoort er ook een beetje bij op zo’n 1000 meter", aldus De Boo, die wordt gevraagd door de verslaggever van de NOS of hij nog weet wie hij is. "Ik weet dat ik vierde ben geworden, dat vergeet ik liever wel. Maar eerst maar even bijkomen."

Grotere plannen

De Boo werd vierde achter Stolz, de Pool Damian Zurek en landgenoot Wennemars. "Zoals ik vrijdag zei: ik moet hier niet pieken. Maar het knaagt wel aan me dat ik hier niet zo goed ben als ik wil zijn", erkent hij. Op het OKT was De Boo waanzinnig, toen klokte hij 1.06,84. "Dan valt dit toch tegen", zegt hij over zijn 1.07,39.

"Ik vind het lastig om te verklaren. Deze doet meer pijn dan gisteren. Nog geen reden tot paniek hoor, ik zit hier nog steeds met een glimlach. Maar ben niet voor niets topsporter, dan wil je winnen", is hij eerlijk.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.