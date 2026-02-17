De Nederlandse vrouwen plaatsten zich voor de halve finales op de ploegenachtervolging en strijden dinsdag net als de mannen om de olympische medailles. Nederland reed in de kwartfinales tegen Kazachstan, maar die ploeg haalde de finish niet. Desondanks zouden de Kazachse vrouwen dinsdag nog in actie komen om te strijden om de zevende plek, maar daar is een streep doorheen gegaan.

Waar de ogen van alle Nederlandse fans natuurlijk vooral gericht was op hoe Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud zich over het ijs voortbewogen, trokken de Kazachse vrouwen tijdens de race de aandacht. Arina Ilyaschenko gleed onderuit en daardoor was het ook direct einde verhaal voor haar teamgenotes Elizaveta Golubeva en Nadezhda Morozova.

Streep door strijd om plek 7 na valpartij

Hoewel Kazachstan niet over de finish kwam en zich vanzelfsprekend niet voor de halve finales wist te plaatsen, zouden ze toch dinsdag in actie komen. De nummers 7 en 8 van de kwartfinales rijden dan namelijk om de zevende plek. Door die wedstrijd is echter een streep gegaan.

De Kazachse vrouwen hebben zich namelijk teruggetrokken voor het duel met China, dat zaterdag de zevende tijd reed. Het is niet bekend of de afmelding iets te maken heeft met de valpartij van Kazachstan tegen Nederland.

Programma ongewijzigd

Hoewel er een wedstrijd uit het programma is geschrapt, heeft het geen gevolgen voor het programma van de dinsdag. De tijden van de halve finales, troostfinales en finales op de ploegenachtervolging bij de mannen en vrouwen blijven ongewijzigd. De Nederlandse mannen- en vrouwenploeg strijden daarin om de medailles.