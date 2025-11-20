Het wereldrecord van Femke Kok, de zege van Jenning de Boo en het ijzersterke optreden van Joy Beune waren hoogtepunten van de Nederlanders in Salt Lake City. Maar er zijn ook serieuze zorgen. Op de ploegenachtervolging is het alle hens aan dek. De verantwoordelijke bondscoach Rintje Ritsma ziet ook dat er werk aan de winkel is.

Tijdens de wereldbekerwedstrijd in de Verenigde Staten stelden zowel de mannen als de vrouwen teleur. Het mannelijke trio werd zesde en de normaal zo succesvolle vrouwen slchts vijfde. En met het oog op de Olympische Spelen is dat slecht nieuws.

Zo kan Nederland naar de Spelen

De achtervolgingsploegen moeten namelijk goede resultaten rijden om een ticket voor Milaan te bemachtigen. Een van de twee snelste tijden geeft recht op deelname, of een plek in de top-zes na drie wereldbekerwedstrijden. De vrouwen staan vijfde, de mannen zevende (door resultaten uit de B-groep).

De NOS trok daarom bondscoach Ritsma, zelf meervoudig medaillewinnaar op de Spelen, aan de mouw. Hij erkent dat de rit van de mannen niet goed was en hoopt zondag op betere prestaties van het trio Marcel Bosker (die vorig weekend ontbrak), Chris Huizinga en Beau Snellink. Maar dat is geen abc'tje, zo blijkt uit de woorden van Ritsma.

'Moeilijke periode'

Hij ziet dat zijn mannen niet in vorm zijn. "Dit is een heel moeilijke periode in het seizoen waarin teams de keuze maken om door te blijven trainen, anders zijn de schaatsers op de Spelen niet goed", zo weet Ritsma. "Daarom hebben we nu te maken met sporters die niet helemaal honderd procent zijn."

Desondanks zet Ritsma zijn pupillen op scherp. "Onze mannen moeten het niveau hebben om zich probleemloos te plaatsen voor de Spelen." De komende wereldbekerwedstrijden wordt duidelijk of dat de mannen gaat lukken. Sinds 2006 is het onderdeel olympisch en de eerste vier edities won Nederland telkens een medaille. Dat lukte alleen in 2022 niet.

Optimisme richting Milaan

Mocht Nederland zich 'gewoon' plaatsen voor de Spelen, dan ziet Ritsma het zonnig in. Wat hem betreft kunnen de Nederlanders in Italië gewoon een plak winnen. "We zitten er echt niet ver vanaf. We hebben vorig jaar gezien dat we gedurende het seizoen heel dicht tegen het podium aan zaten. Dat was met een slechte Bosker", weet hij nog.

Een goed resultaat in Canada zou dit weekend al een hoop rust in de tent brengen én voor vertrouwen zorgen. Check in het onderstaande artikel hoe laat de Nederlandse schaatsers in actie komen.

