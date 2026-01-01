De meest onbekende naam uit Nederland (bij de mannen) gaat in februari de meeste afstanden schaatsen op de Olympische Spelen. De 21-jarige Stijn van de Bunt doet tot zijn eigen verbazing mee aan liefst vier afstanden.

Van de Bunt zorgde voor sensatie op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) door eerste te eindigen op de 5000 en 10.000 meter. Hij hield grote namen als Jorrit Bergsma, Marcel Bosker en Chris Huizinga achter zich. De rijder van Team IKO-X2O hoefde zich dan ook absoluut geen zorgen te maken toen de KNSB in beraad ging over de tickets voor de Olympische Spelen.

Sterker nog: de schaatsbond had heel goed nieuws voor de jonge Van de Bunt. Hij mag zich namelijk ook melden op de ploegenachtervolging én de mass start. Daar verbaasde hij zichzelf ook enigszins over. 'Vier afstanden in Milaan', schreef hij op Instagram met een veelzeggende emoji.

Op juiste moment in topvorm

Van de Bunt bleek precies op het juiste moment in topvorm. Bij de NK afstanden aan het begin van dit seizoen werd hij nog achtste en zesde op de langste afstanden. De schaatser uit Lopik zette bij het OKT liefst drie persoonlijke records neer, namelijk ook op de 1500 meter. Op die afstand werd hij overigens 'slechts' dertiende, op ruim drie seconden van winnaar Joep Wennemars.

Wennemars mag zich overigens op drie afstanden melden in Milaan. De zoon van Erben Wennemars plaatste zich op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij en Van de Bunt zijn de enige twee mannen die meer dan twee onderdelen rijden op deze Olympische Spelen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.