Schaatser Stijn van de Bunt (21) verwierf bij het olympisch kwalificatietoernooi een bijnaam: Stunt van de Bunt of anders wel Stijn van de Stunt. De tot nu toe vrij onbekende topsporter won de 5000 én 10.000 meter. Maar hij blijkt nog meer bijnamen te hebben.

Dat de 21-jarige schaatser van Team IKO X2O dé verrassing van het OKT is, zegt hij zich wel te beseffen. "Ik vind dat prima", reageerde hij nadat hij zijn persoonlijk record op de 10 kilometer met 12.36,35 met bijna 18 seconden had verbeterd.

Van de Bunt vertelde dat zijn telefoon vastliep na zijn zege van twee dagen eerder, "omdat er heel veel meldingen binnenkwamen". "Ik had mijn telefoon op niet-storen gezet. Toen ik die stand eraf haalde, kwam alles in één keer binnen en ging hij helemaal op zwart", vertelde hij.

De andere bijnaam van Stijn van de Bunt

Op Instagram heeft de schaatser uit Utrecht enkele foto's van zijn fraaie ritten geplaatst. "12.36,35 op de 10 kilometer", zo schrijft hij over zijn nieuwe persoonlijke record. "Twee olympische tickets. Dichtbij het nationale record. Ik ben gemotiveerd voor de volgende race", waarmee hij doelt op de 1500 meter. Die wordt dinsdag gereden.

Schaatsster Pien Hersman laat deze reactie achter op de post: 'Bling bling bunt!' Joy Beune schrijft daaronder: 'Pien verdomme!' En schaatser Jesse Speijers: 'Hallo, die is van mij'. Kennelijk claimen meerdere mensen dat ze de bijnaam hebben verzonnen. Hersman sluit af met: 'Ik vond hem gewoon heel leuk.'

Sebas Diniz helpen

Van de Bunt had zichzelf ook voorgenomen de 10 kilometer te winnen om zo ploeggenoot Sebas Diniz te helpen, die eerder als tweede was geëindigd op de 500 meter. De sprinter is er voor een olympisch startbewijs afhankelijk van dat schaatsers zich op meerdere afstanden plaatsen. "Dat bracht extra motivatie en ook een klein beetje druk, maar dat vond ik ook wel lekker. Ik zou echt heel trots zijn als ik deze zou winnen en zo Sebas kan helpen."

Met de tijden die Van de Bunt heeft geschaatst op het OKT is hij momenteel Nederlands hoop voor de lange afstanden in Milaan. "Dat is me net ook gevraagd, ik wil die rol graag vervullen en vind ook dat ik daaraan moet voldoen."

