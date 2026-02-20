Femke Kok maakte vrijdag haar internationale debuut op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Hoewel ze zich nog nooit had gemeten aan de schaatstop, was ze een van de grote favorieten aan de start. Maar schaatsiconen Ireen Wüst en Mark Tuitert zagen een 'te trage' rit van de Nederlandse.

"De opening van Femke Kok was eigenlijk al iets te traag", begint analist Tuitert na haar race bij NOS. "Die eerste ronde was nog wel goed." Hij zag de vermoeidheid er echter al 'te vroeg insluipen'.

Wüst sluit zich daarbij aan. "Ja, bij andere races van haar, bijvoorbeeld op het OKT, dan kan ze echt doorrijden. Nu is ze iets onrustig en kan ze het ritme niet goed houden. Dan gaat ze vertragen en dan is het gewoon echt afzien op zo'n 1500 meter. Technisch blijft ze goed rijden hoor, maar het was gewoon een net niet-race."

'Net niet'

"Van het begin tot het einde is het gewoon net niet die agressie, net niet die souplesse die we van haar kennen", haakt Tuitert in. Ze verwachten dat de race van Kok niet goed genoeg is voor het goud. "Dan zal er echt een olympisch record moeten worden gereden", aldus Wüst.

Teleurstelling bij Kok

Kok kwam zelf hoofdschuddend over de finish en had duidelijk meer uit haar rit willen halen. Ook haar coaches Gerard van Velde en Dennis van der Gun hadden liever een nog snellere tijd gezien dan haar 1:54.79. Toch staat de schaatsster van Team Reggeborgh bij de dweilpauze nog steeds bovenaan. Marijke Groenewoud staat op plek twee.

Bron: Eurosport/HBO Max

Kok heeft al twee olympische medailles op zak. Ze won goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter in Milaan.