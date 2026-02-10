Het zal niemand ontgaan zijn: Jutta Leerdam heeft maandagavond de 1000 meter schaatsen op de Olympische Spelen gewonnen. Dat leverde al enorm veel reacties op over de hele wereld. Nu heeft ook een beroemd familielid van de Nederlandse schaatsster van zich laten horen.

Leerdam kreeg al fraaie woorden van verloofde Jake Paul, van allerlei schaatsprominenten, van andere grote sporters en van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Alsof dat nog niet genoeg was, deed Nina Agdal daar nog een schepje bovenop.

Agdal is de schoonzus van Leerdam. De Nederlandse heeft al een aantal jaar een relatie met Jake Paul en is sinds vorig jaar verloofd. Agdal is getrouwd met Logan Paul, de broer van Jake. De beroemdheid keek uiteraard ook naar de olympische topprestatie van Leerdam. "Ze heeft het gedaan", schrijft ze op Instagram. "Je bent een inspiratie voor ons allemaal."

Beroemd model als schoonzus

Leerdam is mede door haar schaatssuccessen enorm populair, maar ook Agdal is een bekendheid. Het Deense model stond al in tal van bladen en schitterde onder meer in het bekende blad Sports Illustrated. Ook had ze in het verleden een relatie met acteur Leonardo DiCaprio.

Overigens was zij er niet bij in Milaan. Wel dook ze zondag op bij een ander groot sportevenement. Samen met Logan Paul woonde ze de Super Bowl blij.

Leerdam zal ongetwijfeld contact met Agdal en andere familieleden hebben gehad. Paul, schoonmoeder Pam Stepnick, de ouders van Leerdam en haar broer en zusjes waren te zien in Milaan. De topschaatsster reed daar in een olympisch record naar het goud, het zilver was voor Femke Kok.

Leerdam kan medaille inleveren

Overigens kan Leerdam haar medaille alweer inleveren. De organisatie had namelijk de nodige klachten gekregen over een aantal plakken. Zo gaven eerdere medaillewinnaars al aan dat de medailles ietwat beschadigd waren. Ook Leerdam vertelde dat het lintje loszat en er zelfs een deukje in het eremetaal zat.

Voor Leerdam zitten de Spelen er nog niet op. Later deze week rijdt ze de 500 meter, net als landgenotes Kok en Anna Boersma. Haar hoofddoel was echter goud winnen op de 1000 en die missie is dus glansrijk geslaagd.