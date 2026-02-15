Jake Paul juichte Jutta Leerdam maandag uitbundig toe tijdens haar gouden race op de 1000 meter en na een uitstapje was de verloofde van de topschaatsster er ook weer bij tijdens de 500 meter op de Olympische Winterspelen. Hij keek vol zenuwen toe hoe Leerdam opnieuw uit wist te blinken in Milaan.

Zondagmiddag deelde Paul al met zijn bijna dertig miljoen Instagram-volgers dat zijn verloofde in actie zou komen. Terwijl Leerdam zelf genoot van een Italiaanse pasta en wat zonnestralen in het olympisch dorp, liet Paul zijn volgers weten waar ze de race konden bekijken.

'Jutta komt vandaag op de 500 meter opnieuw in actie, om 10:00 A.M. EST (Amerikaanse tijd, red.) on Peacock', liet Paul zijn volgers weten. 'Schakel nu in op Peacock', deelde hij later opnieuw bij beelden van Leerdam vlak voor haar race. Zelf nam Paul, zoals verwacht, weer plaats op de tribune om zijn verloofde van dichtbij de jacht op landgenote en topfavoriete Femke Kok te zien openen.

Waar Paul na de 1000 meter van Leerdam al wist dat wat het resultaat was doordat ze in de laatste rit in actie kwam, moest hij zondag wat geduld hebben. Leerdam reed in de twaalfde rit de snelste tijd, maar moest toen nog drie ritten afwachten. De zenuwen waren dan ook enorm bij Paul voordat duidelijk werd wat de uitkomst was.

Tranen na 1000 meter

Eerder zag Paul zijn verloofde haar felbegeerde goud winnen op de 1000 meter. De enige prijs die nog ontbrak aan Leerdams indrukwekkende palmares. De Amerikaan hield het dan ook niet droog toen hij de droom van Leerdam van dichtbij uit zag komen. Terwijl Leerdams ouders juichten en Pauls hand de lucht in staken, barstte hij in tranen uit.